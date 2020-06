El exjugador internacional alemán Lothas Matthäus no considera dramática para el Bayern la posible marcha del español Thiago Alcántara y dijo que en la plantilla hay jugadores que lo pueden sustituir sin que el equipo pierda calidad.

"La ida de Thiago es asumible. Aunque me gusta verlo jugar, en los grandes partidos no lo he visto como el jugador que me gustaría ver", dijo Matthäus en su comentario para el canal "Sky".

"Un jugador también tiene el derecho de decirle que no al Bayern. Me preocuparía más si el Bayern perdiera a Manuel Neuer, Robert Lewandowski o Joshua Kimmich", añadió.

Thiago, con contrato hasta 2021 con el Bayern, tiene desde hace meses una oferta de renovación del club bávaro que no ha firmado y hay medios que aseguran que ha decidido marcharse, bien para regresar a España o para jugar en Inglaterra.

"Thiago ha hecho mucho por el Bayern, pero creo que es sustituible. Las últimas semanas se ha visto que con Joshua Kimmich y Leon Goretzka el centro del campo funciona bien. Además, puede que el Bayern esté pensando en otra salida y vea a Kai Havertz en la posición de Thiago", aseguró Matthäus.

Havertz, jugador del Bayer Leverkusen, suele mencionarse entre las pretensiones del Bayern, pero su actual club quiere por lo menos 100 millones de euros.

Un eventual traspaso de Thiago podría servir para financiar parte de la operación