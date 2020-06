Estados Unidos roza el récord de nuevos contagios diarios con más de 35.000

Estados Unidos sumó este miércoles unos 36.000 nuevos contagios de coronavirus, una cifra récord muy parecida a las registradas a finales de abril, durante el pico de la pandemia en la región de Nueva York. Al no existir un recuento uniforme, los números difieren entre las distintas fuentes, pero según The Washington Post este fue el día con más contagios desde el inicio de la pandemia, mientras que The New York Times dijo que fue el segundo, detrás del 24 de abril.

Tras alcanzar ese pico con más de 30.000 casos diarios a finales de abril, las órdenes de confinamiento lograron reducir los contagios por debajo de los 20.000 al día a principios de junio, pero el repunte actual ha vuelo a situar la pandemia en máximos.

Si en abril la región más afectada era la de los estados de la Costa Este, y en particular la ciudad de Nueva York, esta vez son Florida, California, Texas, Arizona, Georgia y Las Carolinas los que están registrando el aumento meteórico de casos. Las muertes, sin embargo, no se han disparado y promedian menos de 1.000 diarias, lejos de las 2.500 que se alcanzaron en abril.

En total, Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia con 2.378.648 casos confirmados y 121.932 muertes, más del doble del segundo, que es Brasil.

Brasil suma 1.185 muertes y casi 43.000 casos de coronavirus en un día

Brasil registró 1.185 muertes por el nuevo coronavirus en el último día, con lo que el balance total de fallecidos ascendió a 53.830, mientras que el número de casos confirmados aumentó en 42.725, informó este miércoles el Gobierno.

El Ministerio de Salud informó en su boletín diario de que los casos confirmados de COVID-19 se sitúan ahora en 1.188.631 en Brasil, el segundo país más castigado por la pandemia por detrás de Estados Unidos.

El número de pacientes recuperados subió hasta los 649.908, lo que supone el 54,7 % del total. No obstante, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Brasil, que tiene 210 millones de habitantes, es actualmente el país con mayor número de contagios (cerca de 220.000) y decesos (7.312) si se contabilizan únicamente los últimos siete días.

Desde que se registró el primer caso, el pasado 26 de febrero, el patógeno se ha extendido por todo el territorio nacional y afecta ya al 88 % de los 5.570 municipios brasileños, de acuerdo con datos de las secretarías regionales de Salud.

Algunos de los estados del centro-oeste y sur del país, que hasta la fecha habían sido los menos afectados, han visto un repentino incremento de la curva epidemiológica que ha obligado a las autoridades locales a frenar sus planes de reapertura económica. En números absolutos, Sao Paulo sigue siendo el estado brasileño más afectado por la crisis del coronavirus con 13.352 óbitos y 238.822 infectados por el virus.

Camino a los 10 millones de casos en el mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que se estima que la próxima semana se alcancen los 10 millones de casos de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en el mundo.

En una rueda de prensa, Tedros ha recordado que ya se han notificado 9,1 millones de contagios y más de 470.000 muertes por esta causa, si bien ha avisado de que mientras que en el primer mes de pandemia se detectaron menos de 10.000 casos, en el último mes se han diagnosticado a casi cuatro millones de personas.

"Esto es un recordatorio de que incluso mientras continuamos investigando en vacunas y tratamientos, tenemos la responsabilidad urgente de hacer todo lo posible con las herramientas que tenemos disponibles para reducir la transmisión del virus y salvar vidas", ha dicho Tedros.

En este sentido, el director general de la OMS ha informado de que una de las formas "más efectivas" para salvar vidas es proporcionar oxígeno a los pacientes graves o críticos con Covid-19, ya que si no se suministra el virus priva a las células y a los órganos del oxígeno que necesitan, incrementando así las probabilidades de muerte.

El organismo de Naciones Unidas estima que el mundo necesita actualmente, y en el contexto de la pandemia por el Covid-19, alrededor de 620.000 metros cúbicos de oxígeno al día, si bien Tedros ha avisado de que muchos países están teniendo dificultades para obtenerlo, ya que el 80 por ciento que hay en el mercado es propiedad de unas pocas compañías y la demanda supera en la actualidad a la ofer