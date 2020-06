La aplaudida despedida de Salvador Illa en la que no se olvidó de nadie: "He aprendido de ustedes"

Uno a uno se ha dirigido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso donde cada semana ha acudido para rendir cuentas de la evolución de la pandemia por el coronavirus. Illa ha querido agradecerles su actitud en este tiempo y le ha dedicado un comentario de forma individualizada.

"No sé si es habitual o no, espero no tener ningún problema", ha dicho Illa en su decimotercera y última comparecencia desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo.

Por este orden, estos han sido los comentarios del ministro de Sanidad:

- Juan Luis Steegmann (Vox): "El médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer".

- Concepción Gamarra (PP): "La alcaldesa que lleva dentro con la que me reconozco porque vengo del mundo municipal ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terrero y se lo quiero agradecer".

- Josune Gorospe (PNV): "Le quiero agradecer el tono constantemente constructivo y la sensatez".

- Guillermo Díaz (Ciudadanos): "He visto en usted una permanente actitud de querer ayudar y lo quiero destacar, he visto unas ganas de utilidad".

-Concep Cañadell (Grupo Plural): "He visto en sus actuaciones una actitud muy municipalista, muy de alcaldesa, muy de pensar en el siguiente paso".

- Gabriel Rufián, Pilar Valluguera y Ciuró Eritja (ERC): "Siempre en sus intervenciones ha habido alguna propuesta. Ha habido momentos de crítica acerada, pero siempre alguna propuesta".

- Rafael Mayoral (Unidas Podemos): "Quiero destacar su vehemencia porque es un valor también, es una prueba de que en la política también hay pasión. La vehemencia es la prueba de la sinceridad y en política un puntito de pasión está bien".

- Ana Prieto (PSOE): "Le quiero agradecer el calor de los tuyos, me he sentido muy apoyado".