Una doctora a la hija de una anciana en una residencia: "Si la persona caminaba, iba al hospital, si no, no"

Madrid sigue siendo la comunidad autónoma más afectada por el coronavirus en las residencias de ancianos. Casi 6.000 personas han perdido sus vidas en las residencias de la Comunidad de Madrid, según los últimos datos recogidos por la Cadena SER.

El drama de las residencias en dicha comunidad a lo largo de estos meses de pandemia del COVID-19 se hace palpable en una conversación telefónica entre una doctora y la hija de una anciana muy enferma que ha publicado este jueves 'El Periódico'. En la conversación la sanitaria reconoce que no puede enviar a la enferma a un hospital a pesar de llevar 12 días enferma con síntomas compatibles con el COVID. 17 días más tarde de esta llamada, la anciana, llamada Alejina muere.

La doctora explica a la hija de la residente del geriátrico por teléfono y le explica la situación: "Cuando llamas a pedir una ambulancia ellos te dicen: '¿tiene síntomas respiratorios? Voy a consultar con el geriatra del hospital'. Y con él es con quien hemos manejado a Alejina y no tiene criterios para la derivación. La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes. Puede ser trasladado a urgencias todo paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria, que no tenga deterioro cognitivo, que tenga un parte que sea una persona independiente, que no tenga patologías asociadas, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada", dice.

Y expresa a la familiar su incredulidad: "Esto es algo que es ilógico, porque no puede esperar uno que una persona de más de 80 años no tenga nada de esto". Y añade: "Y ese es el comunicado que recibí el sábado, porque el viernes recibí uno peor que era que si la persona caminaba, si era independiente para la marcha, iba al hospital, si no, no".

La hija de Alejina comienza a preguntar a la doctora por las posibilidades de acceso a un hospital de su madre, pero se encuentra con varias negativas de la doctora, que incluso llega a reconocer que "no puede decirle lo que le está contando". "¿Y así hasta que se acaba, no?", pregunta la hija. "Ya de ahí no sale", le dice la doctora.