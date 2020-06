El gobierno "invita" a la oposición a alcanzar pactos en la estrategia de Seguridad Nacional

El director del gabinete de Presidencia, Iván Redondo, ha presentado en la comisión mixta Congreso-Senado el informe del Consejo de Seguridad Nacional. En su exposición inicial ha invitado a la oposición a alcanzar pactos en la estrategia de Seguridad Nacional y actualizar la directiva del 2021.

Para ello el jefe del gabinete de Pedro Sánchez ha adelantado que sus integrantes serán convocados formalmente a una reunión el próximo mes de julio en la Moncloa. “Les tiendo la mano para este proceso de renovación”, ha dicho Redondo, porque “España se construye desde el Gobierno y desde la oposición”.

Redondo ha repasado las amenazas que ciernen sobre nuestro país y ha adelantado que España ha detectado un aumento significativo de espías internacionales. En términos de contrainteligencia, ha señado Redondo “ las principales tendencias han sido la agresividad de algunos servicios de inteligencia, la utilización del ciberespionaje como una práctica habitual y el incremento de actividades de desinformación a menudo destinadas a influir en procesos políticos y sociales”.

Respecto a la COVID-19 que es el asunto que ha capitaneado toda la comisión de más de cuatro horas de duración, la tesis de ejecutivo ha sido que nadie vio venir la amenaza y que el documento que se aprobó el 4 de marzo en el anterior Consejo de Seguridad Nacional que minimizaba el riesgo de pandemia en nuestro país quedo envejecido en cuanto estalló la pandemia. Sin embargo la derecha le ha criticado durante toda la comisión por la mala gestión que el gobierno de Sánchez ha hecho de esta pandemia.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha llegado a pedir su dimisión y el diputado del PP, Juan Antonio Callejas le ha preguntado si piensa asumir alguna responsabilidad porque “quien falló fue el órgano político del sistema: usted y su jefe”. “Usted ha hablado de que la crisis del coronavirus era un cisne negro, pues no, era un rinoceronte gris. De haber estado en la gestión de la crisis, habrían hecho un buen uso del Sistema de Seguridad Nacional”, ha señalado Callejas.

Vox y el PP han criticado al gobierno por aprovechar un real decreto ley de medidas económicas del covid-19 para meter la reforma de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia e integrar en ella al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Redondo ha respondido que Iglesias es “una persona a la que conoce, admira y considera un servidor”.

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Francisco Javier Alegre ha subrayado el debate que se generó durante la pandemia respecto a las noticias falsas o bulos. Alegre ha preguntado a Redondo que significa para el desinformación porque ha dicho “me fío menos del controlador que de la desinformación no vaya a ser que lo que no le guste o no le beneficie sea considerado desinformación”.