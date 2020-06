"Me parece una vergüenza": El gesto de Ricardinho que ha indignado al mundo del fútbol sala

Desde que se conociese que Ricardinho no continuará la próxima temporada en las filas del Inter Movistar, no ha cesado la polémica. Su próximo destino es el ACCS París, y aunque la temporada de los madrileños aún no ha acabado, parece que él la da por finalizada.

En varias ocasiones el portugués ha manifestado que no le ha gustado el trato recibido por parte de la directiva. Asegura que no se ha sentido valorado y que merecía otro tipo de salida del club en el que lo ha ganado todo. Y el descontento lo está manifesando también sobre el terreno de juego. Desde la vuelta de la competición no ha disputado ningún partido, pero ha habido un gesto que ha indignado a sus compañeros de profesión.

En concreto, Elias Beltrán, jugador del Betis, quién ha compartido una imagen del jugador acompañada del siguiente texto: "Desde el total desconocimiento de lo que pasa dentro, pero a mí esto me parece una vergüenza". La foto se trata de un tiempo muerto durante el encuentro entre Movistar Inter y Palma Futsal, correspondiente a las semifinales de LFNS, dónde los madrileños han vencido por 3-1. Todos sus compañeros se reúnen pero él se queda solo en el banquillo.

Cómo contamos en la Cadena SER, ha sido el porpio jugador el que ha decidido apartarse del equipo y no jugar los play offs para evitar algún tipo de lesion. Tino Pérez, técnico del equipo seguirá convocándolo para los partidos restantes, y la decisión recaerá al 100% en el jugador.