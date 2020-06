La UE se da hasta este sábado para decidir si abre su frontera a una lista de 15 países con China y sin EEUU

Los Veintisiete tienen hasta las 18:00 horas de este sábado para decidir si dan por bueno el último borrador de la lista de países terceros a los que abrir la frontera exterior de la UE ya el próximo miércoles, 1 de julio; un listado basado en criterios epidemiológicos y que incluye a China, Marruecos y Australia, pero deja fuera a Estados Unidos, Brasil y Rusia por no haber podido contener aún la propagación del coronavirus.

La lista de países cuyos nacionales serán los primeros en entrar en la UE incluye a Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China, según han confirmado a Europa Press fuentes europeas, que, precisan, en el caso de China el levantamiento del veto estará sujeto a reciprocidad. Se trata de una primera relación de países, que se revisará periódicamente –probablemente cada dos semanas– para alinearla en cada momento con la situación sanitaria.

No solo quedan fuera países como Estados Unidos, Rusia, Brasil o Argentina, cuya situación epidemiológica no da garantías, sino que la lista también excluye a la mayoría de los Balcanes occidentales pese a que la Comisión Europea pidió que se les incluyera, y tampoco aparecen otros países con niveles de infección similares a la UE, como Cuba. "El texto de compromiso está sobre la mesa, pero algunas capitales necesitan echarle aún un vistazo. Por eso no se puede decir que haya acuerdo ya", han informado fuentes diplomáticas europeas.

Aunque "no todos están de acuerdo" sobre el borrador final y el control de las fronteras es una competencia de los Estados miembro, pero la decisión se tomará por mayoría cualificada ya que afecta a políticas comunes como la libre circulación y los visados. La complejidad de la discusión ha llevado a los embajadores de los Estados miembro, reunidos en Bruselas durante más de seis horas, a darse de plazo hasta la tarde del sábado para consultar con sus capitales este último borrador.

Si cumplido el plazo de las 18:00 horas, no hay posiciones contrarias suficientes, entonces se pondrá en marcha el procedimiento escrito para que la decisión de adoptar la lista se formalice en las siguientes horas. En caso de que este principio de acuerdo se frustrara, los embajadores volverán a discutir el tema en una reunión el lunes, menos de 48 horas antes de la fecha anunciada como el principio de la apertura de la UE al exterior tras el paso de la pandemia.

Criterios epidemiológicos

En cualquier caso, el compromiso de los Estados miembros es basarse en criterios "epidemiológicos claros" que permitan acotar la lista en función de cuestiones sanitarias y científicas y no como consecuencia de decisiones políticas, de modo que la frontera se empiece a abrir a países en donde el alcance de la pandemia se encuentre en "los niveles de la UE". Por ello, la recomendación pide que los elementos para decidir qué países tienen carta para entrar y cuáles no se basen en el número de infecciones por cada 100.000 habitantes durante los últimos catorce días, en la tendencia de nuevos casos durante el mismo periodo en los catorce días anteriores y la capacidad de esos países para trazar, contener y tratar posibles nuevos brotes.

Los Veintisiete, además, prevén una serie de excepciones para seguir permitiendo los viajes procedentes de los países vetados si se trata de circunstancias excepcionales, por ejemplo para permitir regresar a europeos o familiares de europeos atrapados en el exterior. A las excepciones, los Estados miembro sopesan incluir nuevas categorías sugeridas por Bruselas, como es el caso de los estudiantes o de los trabajadores de alta cualificación. Asimismo, deben consensuar cuál será el procedimiento de evaluación y validación de los cambios de la lista, porque los socios tienen claro que "no será un proceso automático".

También tienen claro los países de la UE que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) debe tener un papel fundamental a la hora de proporcionar los datos epidemiológicos que se tendrán en cuenta, aunque no está claro si tendrá peso a la hora de validar la lista final o será una decisión única de los Estados miembro, que tienen competencias exclusivas en materia de gestión de fronteras.