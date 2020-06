Ortega Smith llama "racista" a Castelao y así reaccionan en un mitin de Vox en Ourense

La campaña electoral en Galicia ya ha comenzado y las grandes figuras de los partidos políticos ya están girando por sus cuatro provincias. Este es el caso del secretario general de Vox y diputado en el Congreso, Javier Ortega Smith, que dio un mitin en la localidad de Xinzo de Limia (Ourense) donde una de sus frases hizo que una de las presentes se echase las manos a la cabeza.

"Tanto homenaje todos los años a ese racista, antiespañol y xenófobo de Castelao, se le ha pegado tanto que va a haber que llamarle Alberto Feijóo Castelao", dijo Ortega Smith refiriéndose al actual presidente de la Xunta de Galicia y al candidato del Partido Popular. Fueron justamente estas palabras las que provocaron la confusión en un grupo de personas que se situaban más alejadas del escenario donde se situaba el dirigente del partido de ultraderecha, al que acompañaron con gritos de "burro" y "animal".

E si, foi o fascista de @Ortega_Smith hoxe en Xinzo quen dixo esta barbaridade pic.twitter.com/0rHHz8bzzM — Álvaro (@alvaro__GZ) June 26, 2020

Smith se refere al dramaturgo y político Alfonso Castelao, quien es considerado como uno de los padres del nacionalismo gallego y una de las figuras más importantes de la cultura gallega del siglo XX. En enero de este año se ha celebrado el 70º aniversario de su muerte, un personaje que fue homenajeado con el segundo Día de las Letras Gallegas en 1964. Además, en 2011 la Junta de Galicia declaró su obra como bien de interés cultural inmaterial y la Real Academia Gallega de Bellas Artes le dedicó el Día de las Artes Gallegas 2016 por sus "extraordinarios méritos artísticos" de su obra.

Ortega Smith contra las "agresiones" a Vox

Ortega Smith ha condenado "enérgicamente las pedradas y las agresiones" hacia Vox tras los incidentes en los que la diputada Rocío de Meer resultó herida durante un mitin en Sestao. Para Smith "son una consecuencia más de quienes incitan al odio desde el Congreso, el PNV, y los medios de comunicación, el videpresidente Pablo Iglesias, con sus alertas antifascistas". "Según ellos, somos los ultras, la extrema derecha, los fascistas y violentos, cuando los que recibimos insultos, amenazas, pedradas y tenemos que hacer los actos rodeados de antidisturbios somos los de Vox", ha insistido Ortega Smith durante otro acto en Pontevedra.

Ha afirmado que "los españoles no se van a dejar engañar" porque Vox defiende "la Constitución, la ley, la libertad de opinión y la participación democrática" en las elecciones y ha acusado a "quienes alientan desde las tribunas del Congreso y los medios de comunicación al odio contra este partido" para "intentar excluir" a esta formación de la política. "No lo van a lograr", ha advertido y ha hecho un llamamiento a "no claudicar jamás ante la extrema izquierda totalitaria". "Ni las amenazas, insultos y agresiones van a hacer que retrocedamos un paso", ha concluido Ortega que ha hecho extensiva su condena al incidente en Sestao y a otros que Vox siga "sufriendo a lo largo de esta campaña".