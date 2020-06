Gerard Piqué lanza un nuevo mensaje en redes sociales: "Esto aún no ha acabado"

No es la primera vez que Gerard Piqué utiliza las redes sociales para expresar sus sentimientos u opinión. Sin ir más lejos el pasado sábado, tras el empate a dos ante el Celta, publicaba un tweet con una frase que desató la polémica "Estábamos destinados a fingir". Muchos aseguraron que iba dirigido a Rafinha, jugador del equipo rival, y que en él Piqué le acusaba de haber fingido una falta.

No han pasao ni 24 horas, y el capitán del Barcelona ha vuelto a manifestarse, esta vez para mandar un mensaje a la afición: "Recuerde una cosa, somos el Barça y esto aún no ha terminado. Luchar hasta el final forma parte de nuestro ADN. Cabeza alta y el martes, iremos a todas!".