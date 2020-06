Un ciclista atropella a un alcalde belga mientras estaba siendo entrevistado

Ocurrió en la localidad belga de Hasselt cuando el alcalde Steven Vandeput era entrevistado sobre el festival 'Hasseltse Jeneverfeesten' de ginebra tradicional que se celebrá en el mes de octubre. Fue en ese momento cuando un hombre en bicicleta, y con sintomas de haber consumido alcohol, atropelló al edil de la población.

El ciclista, que tras el suceso se fue al suelo por un empujón de uno de los miembros de seguridad del alcalde, ha asegurado que el atropello era intencionado, y de hecho este hombre ya había expresado su descontento con la política de Steven Vandeput tanto en la actualidad cuando dirige la ciudad de Hasselt como cuando fue ministro de Defensa de 2014 a 2018. Ante este ataque, Vandeput reaccionó con cautela pese a que cuando retomó la entrevista con la televisión belga TVL continuó recibiendo con insultos y un nuevo intento de ataque por parte del agresor que finalmente acabó siendo detenido y llevado a comisaría.

El alcalde de Hasselt ha señalado que no va a presentar cargos ante el ciclista que le atropelló porque "no quiere tirar a más personas por el desagüe". Tras el suceso, Steven Vandeput recordó en el medio belga HNL que "una bicicleta no es un cuchillo", haciendo alusión al ataque que sufrió el edil de Brujas, Dirk De Fauw, que fue acuchillado hace unos días por un cliente de su despacho de abogados.