Montero alucina con la "filosófica y complicada" pregunta sobre el feminismo

"Bueno, una pregunta un poco filosófica y complicada". Así ha contestado –todo ello acompañado de una sonrisa– la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras una pregunta que un periodista le ha hecho durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y que ha recogido 'El Huffington Post'. En la cuestión se hacía referencia al atrónomo Galileo Galilei.

Ante la enrevesada pregunta, Montero ha contestado que "la seña de identidad de este gobierno está marcada por la igualdad de la mujer. Somos un gobierno feminista compuesto mayoritariamente por ministras y estamos haciendo, a raíz de la creación del Ministerio de Iguadad, toda una política transversal que inunda todos los sectores". De hecho, ha hecho alusión a la presencia del ministro de agricultura Luis Planas que trabajan también por el "rol y el papel de las mujeres en el campo" o "por las mujeres de la ciencia", ya que en la mesa también estaba Pedro Duque, ministro de Ciencia. "La incorporación de la mujer en carreras que tienen una orientación claramente hacia la investigación porque el futuro está inspirado en ese tipo de titulación y no es posible que la mujer se quede atrás", ha sentenciado.

Esta es la pregunta completa: "Quería preguntar que puesto que atribuir a cuestiones estructurales o culturales los asesinatos es una hipótesis no demostrada y que hay otras hipótesis y que las hipótesis no son machistas ni feministas, sino que son correctas o son erróneas y a todos nos interesa contrastarlas y queremos llegar a la verdad, quería preguntar qué diferencia habría entre silenciar esas otras hipótesis no de género y, por ejemplo, lo que la Iglesia le hizo a Galileo. Muchas gracias".

Montero carga contra el PP

En la misma rueda de prensa, la ministra ha cargado contra quienes piden que se realicen test a los viajeros que vengan a España para evitar que haya rebrotes por casos importados. La crítica, aunque sin citar expresamente, va dirigida al Partido Popular, que ha reclamado estos controles y especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido un Plan Barajas que incluya los test a los viajeros.

Pero el Partido Popular no es el único que ha pedido que se realicen estos test a los pasajeros de los vuelos, también lo lleva haciendo varias semanas el presidente de Canarias, del PSOE, Ángel Víctor Torres, quien ha realizado este planteamiento de manera reiterada en las videoconferenciasa de presidentes que durante 14 domingos seguidos ha tenido el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos.

La Portavoz del Ejecutivo se ha escudado en que se hacen controles documentales y controles de temperatura en los aeropuertos "en consonancia" con las recomendaciones de la Comisión y también con la colaboración de la agencia de seguridad aérea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Y ha cargado directamente contra quienes reclaman de manera insistente los test a los turistas. "Flaco favor hacen al sector turístico y a nuestra economía quienes día a día ponen en duda que se están realizando los controles necesarios", ha espetado.

En su opinión, hay quienes parece que se han instalado en una actitud de protesta permanente "sin importar si su afán de crítica al Gobierno se lleva por delante a miles de empresas que viven del turismo de nuestro país".

María Jesús Montero ha considerado "irresponsable" alentar lo que ha llamado "falacias" en torno a este tema alegando que hasta las pruebas diagnósticas que son más eficaces, como son las PCR, "son la foto fija de un momento, de un instante" y ha querido dejar claro que por este motivo, la UE no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito. Por tanto, considera que "lo que de verdad importa" y lo que el Gobierno ha trabajado de la mano del sector y de los demás países es que las medidas sean "viables y útiles" para hacer una seguimiento lo más temprano posible porque el Gobierno considera que esa es la manera más eficiente de cortar la transmisión del virus. La ministra portavoz ha afirmado que estas medidas pactadas con otros paíeses se están aplicando "a rajatabla" en las fronteras en España y ha agradecido la colaboración de Sanidad Exterior y del conjunto de las CCAA.