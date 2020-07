La situación de Antoine Griezmann en el FC Barcelona es una de los aspectos más comentados tras el partido contra el Atlético de Madrid. El delantero francés jugó aproximadamente dos minutos ante su exequipo y, de los últimos cuatro partidos, tres ha sido suplente.

El hermano del jugador no estuvo de acuerdo con la decisión de Quique Setién, y así lo hizo ver en sus redes sociales con tres tweets. "...", "dos minutos" y "Quiero llorar, en serio", escribió durante el partido. No obstante, minutos más tarde los borró.

Tweets eliminados de la cuenta de Theo Griezmann. / Twitter

"No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo"

El técnico justificó la suplencia del francés tras el partido. Setién explicó que "no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos".

"Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo", añadió.

Por su parte, su exentrenador, Diego Pablo Simeone, fue muy claro sobre la falta de minutos del francés. Cuando le preguntaron por la situación de Griezmann, simplemente dijo: "Sin palabras".

