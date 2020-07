¿Qué separa al Gobierno y a la oposición en la Comisión de Reconstrucción?

Este miércoles se han votado las enmiendas al documento del Gobierno para la Comisión de Reconstrucción y nada está cerrado todavía. Las negociaciones van a continuar hasta el viernes cuando se voten las conclusiones de esta Comisión nacida a raíz de la crisis que ha motivado la pandemia del coronavirus.

Una vez votadas las enmiendas, son varias las discrepancias que separan al Gobierno y a la oposición en cada uno de los cuatro asuntos principales de la Comisión: medidas económicas, políticas sociales, Europa y Sanidad.

Difícil consenso en las medidas económicas

Este es uno de los documentos en el que será mas difícil llegar al consenso. Ciudadanos votará 'sí' y ha rebajado sus exigencias, pero para el PP se antoja difícil. PSOE y Unidas Podemos han dejado fuera la reforma laboral, a pesar de la polémica que se ha formado en las votaciones de las enmiendas con la rectificación del PSOE y la repetición de la votación sobre la reforma laboral, pero su texto habla de "luchar contra la precariedad y la temporalidad excesiva mediante las reformas pertinentes, en el marco del diálogo social.

En cuanto a política fiscal los partidos del Gobierno plantean avanzar en la progresividad del sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación con el fin de que "aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan".

Polémica enmienda de Bildu que se ha votado dos veces

Bildu pedía derogar la Reforma Laboral del 2012, sustituyéndola por un nueva legislación "garantista y justa con los derechos laborales". Esto es lo que decía la enmienda que se ha votado este miércoles y que no se diferencia mucho a lo que explica el acuerdo de Gobierno, que plantea también "derogar la reforma laboral" y "recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012".

La diferencia está con el acuerdo que PSOE, Podemos y Bildu firmaron hace unas semanas. Ahí se hablaba de "derogación integra", fue entonces cuando el PSOE matizaba el acuerdo poniéndolo en los términos del acuerdo de Gobierno. Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se agarraba a ese texto con esa frase en latín 'pacta sunt servanda'.

También se han votado enmiendas de Bildu y Más País para incluir un impuesto a los ricos que no han salido adelante, pero que han contado con el apoyo de uno de los miembros del Gobierno: Unidas Podemos.

Las políticas sociales, principal escollo

En las políticas sociales y, concretamente, en la educación concertada parece que está el principal escollo de la Comisión. En el texto de PSOE y Unidas Podemos se plantea "el Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación", pero se dice que "la totalidad del incremento de esa inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa".Es decir, dejaría fuera a la concertada.

Es esto precisamente lo que ha provocado el rechazo del PP, Ciudadanos PNV y JuntsxCat. Este miércoles Pablo Casado de hablaba de "sectarismo ideológico" y Ciudadanos pedía al Ejecutivo que rectificara. Sin embargo, el socio de Gobierno del PSOE insiste en esa dedicación exclusiva.

Por parte del PSOE, Rafael Simancas pedía abrirse a acuerdos generales señalando que esa cuestión se debatiría en la futura ley de educación. El texto final no incluye a la educación concertada, pero hasta el viernes puede haber tiempo para reconducir esta complicada situación.

Europa, cerca del acuerdo

Todo apunta a que en lo que respecta a los temas europeos habrá acuerdo. El Gobierno ya cuenta aquí con el 'sí' de Ciudadanos y las conclusiones han salido adelante con la abstención del PP. Los populares quieren un compromiso real en el control presupuestario y pedían "solidaridad y responsabilidad".

También existe el conflicto sobre Gibraltar. PSOE y Podemos quieren "negociar un acuerdo España-Reino Unido sobre los aspectos relativos a Gibraltar", pero el PP prefiere que este punto se retire.

Aquí ha surgido otra discrepancia asociada, porque, ante el posible pacto entre PP y PSOE, ERC ha advertido de que si ese acuerdo se cumple, los presupuestos sociales no serán posibles o tendrán que pactarlo con el PP. Simancas trataba de calmar los ánimos pidiendo "diferenciar entre las conclusiones de la comisión y la política del gobierno, los Presupuestos".

Consenso y discrepancias sobre el copago en Sanidad

La de Sanidad ha sido una de las jornadas más largas de la Comisión de este miércoles. Casi tres horas han necesitado para votar todas las enmiendas de este aspecto en el que hay bastante consenso, incluido el PP. Sin embargo, hay discrepancias sobre el copago.

Los de Casado quieren que no esté presente su eliminación de una manera tan contundente como plantean PSOE y Podemos. Y luego hay una posible renuncia, que tendrían que hacer los 'populares', porque querían desarrollar la legislación para no tener que recurrir al estado de alarma si hay un rebrote y el Gobierno no está en disposición de hacerlo.

En todo caso, el acuerdo está cerca, de hecho las enmiendas del PP siguen abiertas hasta el viernes y los populares se han abstenido en la votación de las conclusiones a la espera de seguir negociando.