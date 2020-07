El mensaje de Umtiti en redes: "Me gustaría volver al pasado, cuando era feliz y no lo sabía"

El central del FC Barcelona, Samuel Umtiti, ha colgado en sus redes sociales un mensaje que dice: "Me gustaría poder volver al pasado, no para cambiar cosas, pero sí para revivir la época en la que era feliz y no lo sabía". La publicación se ha producido horas después de saber que Umtiti no viajará con el equipo blaugrana a Villarreal tras sentir molestias en su rodilla izquierda, la misma que le viene lastrando desde el Mundial de 2018.

Desde el club culé han emitido un comunicando detallando que Umtiti llevará a cabo un "tratamiento conservador" para su lesión, aunque todo apunta a que no volverá a jugar en lo que resta de Liga. Según ha informado el diario AS, el tiempo de baja será de unas cinco semanas, lo que dificultaría la presencia del defensor galo para la vuelta de la UEFA Champions League dentro de un mes.

Umtiti lleva arrastrando estos problemas de rodilla desde 2018, cuando forzó para jugar el Mundial con Francia. El francés sufre una degeneración crónica articular que el FC Barcelona ha querido tratar remitiendo al futbolista al quirófano. Pero las intenciones de Umtiti no pasan por marchar a la sala de operaciones, de momento.