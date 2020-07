Setién, sobre Messi: "Yo le veo bien, hablamos de lo que tenemos que hablar"

Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, explicó que "ve bien" a Messi, pero que "hablan de lo que tienen que hablar y ya". Sobre Griezmann, el entrenador afirmó que "es un chaval extraordinario" y "que puede entender estas situaciones".

"Yo le veo bien a Leo. Todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más", comenzó a explicar en rueda prensa. Las palabras del técnico llegan después de que Manu Carreño adelantase en El Larguero que Messi se está planteando su salida del Barça.

Sobre la situación en el vestuario, el técnico dijo que "yo entiendo que cada club hay sus escalones y sus jerarquías y eso es algo que se gana con el tiempo tras un rendimiento. A mí no me han impedido nada, al contrario. No soy un entrenador que trate de imponer cosas".

"Esta situación no va a afectar a Griezmann"

Respecto a la polémica con Griezmann, que en el último partido ante el Atlético jugó aproximadamente dos minutos, dijo que "está bien, he intercambiado palabras con él".

"Es un grandísimo profesional, en el fondo puede entender estas situaciones, pero es un chaval extraordinario y no le va a afectar. Es muy positivo, estoy seguro de que podremos contar con él al cien por cien cuando tenga que volver", añadió.

Respecto a si ve peligrar su puesto si no gana, Setién dijo que: "En cuanto a resultados el equipo se ha dejado algunos puntos, pero creo que hemos estado buen nivel y en mucho hemos merecido no dejarnos esos puntos". "Lo que importan son los resultados, pero si no se consiguen hay que buscar otras que refuercen", añadió.

Sobre si habría cambiado algo al empezar como técnico en el club, Setién afirmó que "claro que habría cosas que habrían cambiado". "Lo que nunca sabré si la otra opción hubiera sido la acertada. A veces cambias y empeoras", explicó.

