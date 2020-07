El Real Madrid se acercó el título de liga tras su visita a San Mamés gracias a un gol de penalti de Sergio Ramos. No obstante, el partido de los de Zidane no estuvo exhento de polémica: con el 0-1 en el marcador, Ramos pisó a Raúl García en el área, pero González González no lo consideró punible. Iturralde González analizó la acción en Carrusel Deportivo.

"Eso es penalti. La intencionalidad en el fútbol ahora no existe, solamente depende de cómo entre el jugador. En el pisotón de Ramos no estaba el balón. Al quitar la intencionalidad, lo importante es cómo entres: puede ser una entrada imprudente o temeraria. Ese pisotón es imprudente, así que debería haber amonestación", comenzó a explicar Iturralde.

"Pero han cambiado el reglamento para hacer matemáticas. Ahora se ha liado. El fútbol no es matemáticas. Yo no petaría penalti nunca, pero como están las normas ahora, esa acción es penalti", matizó.

"Se han cargado el espíritu del fútbol"

Iturralde González criticó duramente el cambio en el reglamento en lo referente a la intencionalidad de los jugadores. "Una vez que has cambiado el reglamento, te lo has cargado diciendo que el fútbol es 1+1 y quitando la intencionalidad. Ahora dicen '¿Le ha pisado? sí, pues falta'. Se han cargado el espíritu del fútbol, ellos son los culpables", explicó.

Ramos: "Le piso un poco la bota a Raúl, pero no es una jugada determinante"



Por su parte, el capitán del Real Madrid afirmó tras el partido que "no es una acción determinante. "Piso un poquito la bota de Raúl, pero esta detrás mío y no lo veo. No es jugada determinante, no creo que sea mucho más", explicó.

En cuanto a la polémica derivada de las decisiones del VAR, apuntó que no le da "más importancia". "No le damos más importancia. LaLiga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que no haya conseguido los objetivos debe hacer autocrítica. No hay que darle mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero", concluyó.

Más información

