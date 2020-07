Klopp 'pasa' de los equipos españoles como favoritos para ganar la Champions

Con las grandes ligas encarando su último tramo de temporada, muchos equipos, como los de la Premier League sólo piensan en la Champions League que se avecina en agosto. Esa fase final en Lisboa que te adelantó el periodista de la Cadena SER, Javier Herráez, con la vuelta del deporte rey, y que ya es oficial, e inamovible por el momento, a pesar del rebrote sufrido por Portugal.

El actual campeón, el Liverpool de Klopp, quedó eliminado gracias a las actuaciones estelares de Oblak y Marcos Llorente. A pesar de ello, su prestigio como entrenador después de haber conseguido hace una semana una Premier League que ya tenían en el bolsillo, hace que haya que escuchar cada opinión sobre la mejor competición de clubes del mundo.

Cuando el alemán es cuestionado sobre sus favoritos para levantar la Orejona, lo tiene bastante claro y para nada tiene está relacionado con el futbol español, así lo ve: "Para mí, los dos grandes favoritos que quedan en la competición son el Bayern de Múnich y el Manchester City. Ese partido sería muy interesante. No sé exactamente si podría ocurrir, si se pueden encontrar en semifinales o en otra ronda”, afirma el entrenador del Liverpool. Esa final a ocho aún están por ver los emparejamientos, por lo que sería posible lo que se cuestionaba Klopp.

“Claramente son los dos favoritos. La competición será muy interesante, ya que es completamente nueva. Pero cuando ves al Manchester City y ves el equipo que tiene… Todo el mundo necesita suerte, pero como siempre he dicho; si quieres la Champions League, deberías tener a tu mejor once preparado para la final”, añadía Klopp. “No es que los otros equipos no tengan posibilidades, pero de verdad creo que estos dos equipos son los favoritos”, sentenció.

Del Bayern destacó su remontada esta temporada desde que 'Hansi' Flick cogió al equipo, mientras que del City destaca la figura de Guardiola y la calidad individual.



