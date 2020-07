Un árbitro sueco, suspendido hasta 2021 por insultos racistas

Suecia, el país nórdico en el que los españoles nos solemos mirar mucho con Dinamarca también tiene episodios lamentables como este. Una temporada después y gracias al portero del Östersunds, Aly Keita, se ha conocido que ha sido víctima de insultos racistas por parte del colegiado Martin Strömbergsson.

El guardameta, sueco de origen guineano, afirmó que el colegiado le dijo: "deja de hablar, vuelve a tu portería para que te puedan tirar bananas".

La Federación de fútbol del país sueco ya ha actuado y ha sancionado al árbitro, que no arbitrará lo que queda de año por este lamentable comportamiento, algo que han transmitido con un comunicado en la web.

"Martin asegura que no tenía ninguna intención racista cuando lo dijo. No tenemos motivo para dudar de ello, pero creemos que es una expresión muy desafortunada y es evidente que puede ser insultante. Tras lo ocurrido no es adecuado que pite más partidos en lo que queda de 2020", reza el comunicado de la SvFF.

El propio Martin Strömbergsson también se ha querido disculpar y argumentar qué le pasó por la cabeza antes de decir lo que dijo: "Decirle al portero 'vuelve a la jaula a que te den una banana' es una expresión que he usado antes de broma y que no está relacionada con el color de piel sino con el papel de portero. Me equivoqué y quiero reiterar de nuevo que no tiene que ver con que Aly sea de piel oscura", una explicación que no ha convencido ni al portero Aly ni a la Federación, que ha decidido apartarlo hasta 2021.

