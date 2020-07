Fernando Simón reconoce que no plancha las camisas: "En mi casa no sé ni dónde está la plancha"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha contado en una entrevista a 'El País Semanal' cómo vivió la pandemia de coronavirus al frente de la gestión y sus experiencias en otros países como epidemiólogo. Pero también ha mostrado su faceta más desenfadada y cotidiana.

Simón ha recordado algunas de sus vivencias en países de África, Guatemala, Ecuador, Reino Unido o Francia. Fue en París donde acudió a unas jornadas de comunicación que se centraban en la imagen y las claves para tener una buena apariencia. "Lo dejamos rápido, nos pareció absurdo. Estaban obsesionados por transmitirnos eso que llaman la estrategia del win-win, que nos comiéramos unos a otros como tiburones. Lo basaban todo en la imagen, hasta nos indicaban qué tipo de ropa nos podía sentar bien", ha explicado en la entrevista.

"Me dejé de peinar a los 15 años"

A colación de esta experiencia, Simón ha reconocido que no le preocupa demasiado su aspecto físico, y prueba de ello es su cabello alborotado, sus cejas sin recortar o las camisas sin planchar. “Me dejé de peinar a los 15 años”, ha asegurado. En este sentido, el epidemiólogo ha protagonizado unas declaraciones que no han pasado inadvertidas.

“La plancha fue útil porque en un momento sirvió para matar bichos. Cuando se han inventado lavadoras y detergentes que pueden con eso, ha pasado a ser un elemento de apariencia y dominación. ¿Quién plancha? Las mujeres, generalmente. En mi casa, no sé ni dónde está la plancha”, ha afirmado.

No era muy difícil imaginar que Simón y la plancha no se llevan bien. Ya lo hemos visto en cada comparecencia durante el estado de alarma vestido con jerséis y camisetas de andar por casa y vaqueros. Con vestuario desaliñado, el doctor daba paso al ministro de Sanidad, Salvador Illa, o a los cuerpos policiales y guardias civiles, perfectamente engalonados. Y este contraste no era algo que podía preocuparle lo más mínimo. "De hecho, he intentado no aprender nada de protocolo, no se me vaya a pegar", ha asegurado.