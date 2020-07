Sanidad actualiza la cifra de muertes por coronavirus: 3 nuevos fallecidos durante el fin de semana

Tras el repunte registrado el pasado viernes (con 17 fallecidos y 174 nuevos casos en 24 horas), y después de no haber detallado nueva información durante el fin de semana, el Ministerio de Sanidad ha actualizado las cifras de muertes por coronavirus en España. En las últimas 72 horas en España han muerto 3 personas. Según las cifras de Sanidad, 12 en la última semana.



Sanidad no ha ofrecido datos sobre los nuevos contagios del fin de semana, pero en las últimas 24 horas se han contagiado 78 personas. El director del CCAES, Fernando Simón, ha señalado en rueda de prensa que las notificaciones de los últimos tres días rondaban la cifra de 700, sobre todo procedentes del brote de Lleida, lo cual supone el mayor número de positivos del último mes, aunque con la ventaja de que son casos, en su mayoría, localizados y controlados.

Con ello, el total de personas que han perdido la vida en nuestro país por el virus es ya de 28.388 y el de personas contagiadas es ya de 251.789.

Desde el 11 de mayo se han notificado 2.177 postivos entre sanitarios, con 60 casos diagnosticados en los últimos 7 días (la gran mayoría, asintomáticos).

Además, 125.572 personas ya han requerido hospitalización (138 en los últimos 7 días), de los cuales 11.706 han llegado a ingresar en un servicio de UCI (10 en la última semana). Simón ha dicho en ureda de prensa que actualmente hay 181 personas ingresadas en UCI, una cifra que lleva semanas bajando, por lo que todo apunta a que la cifra de muertes va a seguir bajando.

El rebrote de Lleida

Simón se ha referido al rebrote de Lleida como "preocupante", pero ha asegurado que el 70% de los casos detectados son asintomáticos.

Simón de ha referido también al brote de Ordizia como "un caso interesante" porque se inició con positivos importados de otra comunidad autónoma y porque inicialmente fue un brote familiar, pasando luego a ser comunitario.

Simón ha insistido en que, más allá de las medidas restrictivas y de confinamiento, es vital que la gente se responsabilice del riesgo de contagio y proteja a los demás.

"Si los brotes se controlan como hasta ahora, no creo que sea necesario implantar medidas de Estado, pero si las CCAA no actúan correctamente o dejamos de entender lo que está pasando, se puede tener que llegar a acciones más drásticas, como las que vivimos en el pasado", ha dicho Simón.

"A mí me duele el corazón igual con 1 fallecido que con 28.000. Para mí son importantes todos, desde el primero hasta el último. Tampoco estoy de acuerdo con los artículos que se han publicado y que hablan de que en España se han evitado 400.000 muertos. Esos se han evitado. A mí me importan los 28.000. Y que hayan fallecido 28.000 o 28.001 no cambia el orden de magnitud", ha añadido.

"Ya hay mucha gente yéndose de vacaciones y hay que intentar no hacerlo si tienes síntomas. Es duro, pero en ese caso hay que aceptar que no estás en condiones de viajar".