El epidemiólogo Fernando Simón está acostumbrado a dar ruedas de prensa; desde el primer día de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus se ha puesto al frente de la comunicación del Ministerio de Sanidad, por eso este lunes respondió a una de las preguntas de la rueda de prensa que no iba a "caer en la trampa". El periodista le preguntó si, tras los brotes que surgen en España y después de conocer que solo un 5,2% de la población tiene anticuerpos del COVID-19, recomendaría a su hijo comprar ahora unas vacaciones para agosto: "En cuanto a si a agosto se puede ir de vacaciones, ya hay gente que se puede ir de vacaciones. No voy a caer en la trampa de decir lo que voy a recomendar a mi hijo porque ya generó demasiado ruido cuando lo dije. No voy a volver a decir lo que le diré a mi hijo pero ya hay mucha gente que se está yendo de vacaciones".

El portavoz de Sanidad volvió a hacer hincapié en la responsabilidad individual, por lo que ha pedido a aquellos que tengan síntomas que no se vayan de vacaciones. "No podemos permitirnos que vaya pululando por ahí", dijo. "La única forma de evitar volver a las drásticas medidas" tomadas durante el estado de alarma "que no son de interés de nadie" es que la gente "se responsabilice de los riesgos a los que puede someter a los demás", aseguró.

Asturias y La Rioja, libres de brotes

Los brotes de COVID-19 alcanzan a casi todas las comunidades autónomas, y solo regiones como Asturias y La Rioja, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se mantienen sin ellos. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cifró en 58 los brotes detectados hasta el lunes de los que indicó que técnicamente están "abiertos" pero muchos de ellos en pocos días dejarán de preocupar y no son de interés.