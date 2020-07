Sánchez dice que "nunca" ha pensado pactar con el PP y la oposición le llama "hipócrita"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que nunca ha pensado en pactar con el PP y ha puesto de ejemplo el caso del Partido Socialista griego, el PASOK, que "casi ha desaparecido" tras formar parte de una gran coalición con la derecha, cuando lo que Grecia demandaba eran medidas sociales.

Sánchez ha hecho esta reflexión en una entrevista que publica el diario italiano 'Corriere de la Sera' en esta jornada en la que el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, viaja a Madrid para reunirse con el jefe del Ejecutivo dentro de los contactos que los líderes de la UE están manteniendo antes de la cumbre de la semana que viene, que negociará el fondo de recuperación.

"Las raíces de Podemos son distintas"

"Casualmente el PP habla de una gran coalición solo cuando la primera fuerza es el partido socialista" advierte Sánchez en esta entrevista que también ha publicado el diario 'El Mundo', en la que habla del Pasok para defender no llegar acuerdos con los populares.

Por otro lado, subraya que Podemos "es muy diferente al movimiento Cinco Estrellas" italiano y también "es distinto" de los socialistas. "Podemos ha hecho suyos recuerdos y canciones que nos pertenecían, pero sus raíces son distintas a las nuestras: se asientan en el comunismo y no en el reformismo", apunta. No obstante, ha recordado que la "evolución del comunismo ha permitido aplicar plenamente la Constitución, incluido el reconocimiento del Rey".

También ha hablado en esta entrevista de su experiencia personal y ha recordado que no hubo familia que no se viera afectada, incluida la suya, por el coronavirus. Aunque su mujer fue asintomática, otros familiares sí contrajeron la enfermedad presentando síntomas.

"Todos hemos sufrido. Muchos han sufrido muchísimo. Los ancianos han sufrido una seria prueba. Llevo más de tres meses sin ver a mi padre y a mi madre. Ahora, para los que quedamos, los reencuentros están siendo maravillosos", apunta.

Y admite que "fue difícil encerrarse en casa, pero también es difícil volver a la vida". Por ello, considera que "tenemos que recuperar las calles", salir y "recuperar los viejos hábitos sociales que no eran en sí malos".

Sánchez celebra asimismo que los españoles han actuado "con disciplina, resistencia y espíritu de victoria" ante el coronavirus, que aunque ha golpeado de forma "durísima" al país, "no lo ha abatido".

En la entrevista, el presidente del Gobierno cree "necesario" un pacto con Italia para las negociaciones europeas.

Y en cuanto a dichas negociaciones insiste en que no debe disminuir el fondo de recuperación (con respecto a la propuesta de la Comisión, de 750.000 millones, de los que 500.000 millones serían subvenciones directas) además de reclamar que los recursos lleguen "deprisa y durante un largo arco de tiempo para hacer estructural la recuperación".

Por otro lado, Sánchez apunta que España tiene un "acceso adecuado al crédito" y por eso no ve necesario suscribir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), una herramienta muy cuestionada en Italia.

"Cinismo e hipocresía"

Al respecto, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha lamentado la "hipocresía" y el "cinismo" de Sánchez a la hora de hablar de pactos con su partido, porque "en España acusa a los populares de no querer llegar a acuerdos y en la prensa extranjera admite que es él quien no los quiere", ha señalado.

Sánchez a la prensa de Italia: “Nunca he pensado en pactar con el PP”.

Mientras, en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él.

Eso es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional. pic.twitter.com/OSlgaKQKg8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 8, 2020

Casado ha compartido esta reflexión a través de su perfil de Twitter, en el que muestra un extracto de la entrevista de Sánchez en el diario italiano. Mientras el presidente dice eso a un medio extranjero, "en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él", lamenta Casado.

El líder del Partido Popular añade que "eso es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional". En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación de la formación azul, Pablo Montesinos, ha considerado que Sánchez "se ha quitado la careta".

"Siempre ha sido el del no es no. Una vez más se ha demostrado que no decía la verdad", ha señalado Montesinos en Radio Intereconomía al aludir a la entrevista de Sánchez.