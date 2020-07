Margarita Robles: "No comparto con Pablo Iglesias que justifique los insultos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este miércoles que no comparte con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que "justifique los insultos" al considerar que "no son aceptables" ni en las redes sociales, ni en ningún otro sitio.

Robles ha expresado su discrepancia después de que Iglesias asegurara ayer que la crítica a los medios de comunicación "forma parte de la normalidad" en las sociedades democráticas y que cualquiera que tiene responsabilidades está "lógicamente" sometido tanto a los reproches como las descalificaciones en las redes sociales.

"No comparto con Pablo Iglesias el que justifique los insultos. En una sociedad democrática, los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes, ni en ninguna parte", ha sostenido la titular de Defensa. A su juicio, la crítica es "muy sana" en democracia, pero "el insulto, en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, no es aceptable".

Robles ha hechos estas declaraciones a los medios en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde ha visitado algunas unidades militares que participaron en la llamada operación Balmis de las Fuerzas Armadas durante la pandemia.

Aunque ha comenzado diciendo que no valora las opiniones de otros colegas de Gobierno, Robles ha enjuiciado la postura que expresó Iglesias en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros al ser preguntado por sus declaraciones cuestionando la labor de determinados periodistas.

La responsable de Defensa ha defendido "construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y, siempre, en tender puentes".

También ha subrayado que los medios de comunicación son "el oxígeno de la democracia", por lo que ha insistido en que no comparte los insultos y las descalificaciones que se les puedan hacer.