Roger Federer: "Se acerca el momento de la retirada"

Roger Federer ha avisado en una campaña promocional que "se acerca el momento de la retirada" y que extrañará el circuito que le ha visto jugar desde 1998, cuando con apenas 17 años ganó el torneo júnior de Wimbledon y entró a formar parte del ránking ATP. A partir de entonces, Federer ha alzado un total de 20 Grand Slam (récord) y ha sido número uno durante 310 semanas (máximo histórico).

"Se acerca el momento de la retirada y sé que extrañaré el circuito. Hubiera sido fácil retirarse ahora, pero quiero seguir dándome la oportunidad de disfrutar del tenis", ha dicho Federer. El tenista suizo, quien se sometió a una segunda artroscopia de su rodilla derecha y anunció que no iba a jugar más en lo que resta de temporada, ha apuntado que "la rehabilitación va bien". "Voy a tomarme mi tiempo para volver a estar en forma", añadió.

Sobre sus orígenes, Federer ha recordado la época en la que rompía las raquetas en la pista y volvía "locos" a sus padres por su comportamiento durante los partidos de tenis. "Mis padres me dijeron que si continuaba rompiendo raquetas en la cancha, ya no vendrían a verme jugar porque era vergonzoso para ellos. Me dije que no era posible continuar así. Y el proceso fue muy largo. Me llevó dos años descubrir cómo comportarme. Pasé del fuego al hielo", explicó el suizo.