El mítico Crash Bandicoot da el salto al teléfono móvil: así es su nueva aventura

Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de abril, el mítico Crash Bandicoot daba el salto al teléfono móvil con un videojuego limitado a algunos países. Un endless runner, al estilo de otros títulos tan famosos como Temple Run o Minion Rush, en el que el marsupial avanza de manera automática por una pista sin fin mientras que el jugador se encarga de realizar distintas acciones como desplazarse hacia los lados o saltar para evitar acabar la partida antes de tiempo.

Tres meses más tarde, y después de que varias regiones hayan podido jugar a él, el vídeojuego llega al resto del planeta, tal y como ha dado a conocer la desarrolladora de videojuegos King a través de su página web. Apenas dos semanas después de confirmar Crash Bandicoot 4, el marsupial llega a Android e iOS con una nueva aventura (de carácter gratuito) en la que tendremos que hacer frente al doctor Neo Cortex con la ayuda de Crash Bandicoot y su hermana Coco.

Un nuevo concepto con guiños a la trilogía original

A pesar de se trata de un concepto completamente nuevo para los seguidores y seguidoras del marsupial en lo que a jugabilidad se refiere, el nuevo Crash Bandicoot: On the Run! cuenta con algunos de los elementos más característicos de la saga. Según ha dado a conocer King, desarrolladora de otros títulos como Candy Crush, a lo largo de este videojuego encontraremos localizaciones que ya han aparecido en los distintos juegos como Temple Ruins, Turtle Woods o Bear It.

Pero no solo eso. A lo largo de esta aventura también encontraremos algunos de los elementos que han convertido a Crash Bandicoot en una de las sagas favoritas de millones de jugadores y jugadoras. Desde los clásicos wumpas hasta las cajas de TNT y el todopoderoso Aku Aku. También algunos de los villanos más característicos de la saga, entre los que destacan algunos como Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex o Dingodile.

El juego cuenta con una modalidad online: podrás enfrentarte a otros jugadores y jugadoras en carrera

Entre las novedades de este videojuego, todavía sin fecha de estreno, destaca una modalidad online para enfrentarte contra tus amigos y amigas en carreras multijugador: "Recorre la isla compitiendo contra otros Crash personalizados formando una banda de marsupiales única". También la posibilidad de crear tu propia base de operaciones, desde la que podrás personalizar a tu marsupial y fabricar tus propias armas.

En definitiva, Crash Bandicoot está más vivo que nunca. Todo ello gracias a dos videojuegos, a los que podremos jugar en los próximos meses, en los que nos enfrentaremos a aventuras completamente nuevas en las que deberemos salvar el universo de las garras del doctor Neo Cortex. Por una parte Crash Bandicoot: On the Run!, el endless runner para teléfonos móviles y, por la otra, el Crash Bandicoot 4 para las principales plataformas de videojuegos.