Un médico italiano advierte sobre el coronavirus: "Ha vuelto de nuevo"

"No es una foto de marzo o abril. La emergencia no ha terminado". Este es el mensaje que ha escrito un enfermero de la localidad Cremona, en Italia, tras subir una fotografía a su cuenta de Facebook en la que aparece uniformado con un EPI, con gafas protectoras y mascarilla. Un aviso de este sanitario italiano que pretende concienciar a los ciudadanos que no respetan las medidas sanitarias impuestas en la 'nueva normalidad' y abre los ojos ante el aumento de casos que ese están dando en su ciudad, según ha recogido el medio Corriere della Sera. "En la última semana hubo una pequeña ola de nuevas entradas", informó el director de salud del Hospital de Cremona.

"Aquí vamos de nuevo. No es mi costumbre hacerme selfies ni publicarlos en Facebook. Hice esto alrededor de las 10.00 horas de la noche en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de COVID-19 con insuficiencia respiratoria grave", con este alarmante mensaje, Luca Alini explica lo que está sucediendo en la actualidad en los hospitales italianos y repasa lo que ya vivió en la primera oleada del coronavirus: "Si estoy aquí para escribir, significa que logré sobrevivir para contarlo".

"El virus existe, no ha desaparecido mágicamente, y todavía está cosechando víctimas en otras partes del mundo. No está escrito en ningún lado que no pueda volver a aparecer, y lo más importante, el virus no sabe que las enfermeras, médicos y el resto del personal sanitario estamos destruidos por 3 meses de trabajo intenso, con miedo, tensión, preocupaciones, emociones intensas y continuo contacto con la muerte. Y no le importa un carajo al coronavirus todo eso", continúa. "La mayoría de la gente ya piensa en el mar, en la montaña, en el aperitivo con amigos, en el viaje del fin de semana. Si alguien conoce a una persona que perdió a uno de sus seres queridos por el virus, trate de preguntar qué opina de todo esto, de las vacaciones, de que hay forsennatos que insisten en seguir diciendo que mantenga la máscara. Pregunten y escuchen lo que piensan de ello. Mientras tanto, seguimos haciendo lo que siempre hacemos, aunque ahora ya no seamos héroes, ángeles o cualquier otro título honorífico".

En esta semana, Italia aumentos en los casos de contagios por lo que ha anunciado el cierre de sus fronteras a trece países, incluido Brasil. El Gobierno italiano informó que ha cerrado sus fronteras a los extranjeros procedentes de trece países debido al alto riesgo de contagio que supondría la entrada de estos ciudadanos en territorio italiano. La prohibición de viaje se aplica así a Armenia, Bahréin, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile, Kuwait, Macedonia del Norte, Moldavia, Omán, Panamá, Perú y República Dominicana, tal y como indica un comunicado del Ministerio de Sanidad.

"Globalmente, la pandemia se encuentra en su fase más aguda. No podemos poner en peligro los esfuerzos y sacrificios hechos por los italianos durante los últimos meses. Por eso hemos decidido tomar esta medida de prevención", ha explicado el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. Así, aquellas personas que hayan pasado por dichos países o hayan hecho escala hasta dos semanas antes de entrar en Italia no podrán acceder al país. Además, las autoridades han cancelado todas las conexiones aéreas con estos países.