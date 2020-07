Snowden: "No me arrepiento de nada salvo de no haberlo hecho antes"

El activista e informático Edward Snowden acude a las charlas online de 'Reboot the World' en la que distintos expertos y analistas discuten la manera de hacer que el mundo se ponga en marcha otra vez. Snowden tuvo que abandonar los Estados Unidos, de donde es originario, por presuntamente revelar secretos de Estado en los que implica al gigante norteamericano en actividades ilícitas de vigilancia a otros países. Snowden ha solicitado asilo en distintos países y actualmente reside en Rusia.

Rafa Panadero, redactor jefe de Internacional de la Cadena SER, ha podido preguntar a Snowden aspectos concretos de su situación personal y política. Concretamente, si ha experimentado un cambio de la política estadounidense respecto a él, es decir, si le siguen considerando un "traidor" y si cree que con una posible victoria de Joe Biden esto cambiará.

Snowden ha recordado que Biden era el vicepresidente de Obama cuando tuvo que exiliarse de los Estados Unidos y, por tanto, "es la misma política". Sobre la posición de la administración Trump acerca de la vigilancia masiva ha señalado que el presidente ha intentado "politizarla". Además, no espera ningún cambio respecto a su situación personal bajo una posible administración de Biden. De hecho, ha acusado a Biden de permitir esta vigilancia masiva durante el mandato de Obama.

Más tarde, la Cadena SER ha podido preguntarle si en algún momento se ha arrepentido de sus acciones para desvelar información confidencial de EEUU, sobre todo teniendo en cuenta que con las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales, la gente parece olvidar la privacidad.

"No me arrepiento de nada, salvo de no haberlo hecho antes", ha contestado contundente Snowden. "Si lo hubiéramos hecho antes habríamos podido reaccionar antes también para que fuera más efectivo, especialmente reduciendo la cantidad de países a los que llegó la vigilancia masiva", ha señalado.

Por otro lado, ha reconocido que no queda otra alternativa que aceptar los términos y condiciones de privacidad que nos ofrecen las empresas, especialmente las dedicas a la tecnología y redes sociales. "En caso de no hacerlo no puedes acceder a un Iphone, por ejemplo", ha sentenciado.

"Lo que estamos haciendo ahora es subir escaleras, nos estamos acercando a ese techo y ya no tenemos miedo de hacerlo", ha señalado en referencia al uso de nuestros datos por parte de terceros. Puede ver la charla completa de Edward Snowden a partir del minuto 1:24:35.