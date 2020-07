"Niegan que haya un problema": La rajada de Hamilton hacia Ferrari

El fin de semana de Ferrari ha sido desastroso en lo deportivo y por tanto en lo mediático. La escudería italiana vivió un drama en el GP de Estiria, Leclerc y Vettel no entraron en la Q3 en lo que anticipaba algo muy grave de cara a la carrera del domingo y así se demostró, Leclerc se transformó en villano y dejó fuera a los dos coches de la escudería, que tuvierno que abandonar el circuito.

Sin embargo, ese no ha sido el motivo por el cual Hamilton ha cargado contra el equipo comandado por Binotto. El británico ha añadido leña al fuego con una acusación sobre el compromiso de Ferrari en la lucha contra el racismo: "Creo que mucha gente no sabe cuál es el problema”, y añade “Algunas personas niegan que haya un problema”, sobre la clara discriminación racial existente. También alaba la actitud de otras escuderías como Red Bull.

"Hemos visto que los mecánicos de Red Bull se arrodillan, lo cual creo que es genial, igual que otras empresas y equipos. Pero si nos fijamos en Ferrari, que hablan de ser responsables consigo mismos y tienen miles de personas trabajando con ellos, no he sabido nada. No sé lo que van a hacer para su futuro", critica a los italianos, respecto a su actitud en una lucha comandada por Lewis Hamilton.

Charles Leclerc salió al paso de estas duras declaraciones y defendió a su equipo: “La Fórmula Uno nos dejó la opción de expresarnos de la manera que queríamos”, dijo Leclerc. “Estaba claramente escrito en nuestra camiseta ‘acabar con el racismo’, que es el mensaje principal que queremos transmitir”, sentenció el monegasco.

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 20-22h - 13/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (13/07/2020) 00:57:01 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel Deportivo último tramo: El Cádiz es equipo de Primera División (12/07/2020) 00:56:17 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Las preguntas canallas de Carrusel: "Con Valverde, el Barça sería líder" (12/07/2020) 00:20:20 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (13/07/2020) 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín sobre Eden Hazard 00:07:16 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Cervera, emocionado por el ansiado ascenso: "Ahora toca celebrarlo con la gente cercana" 00:05:09 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (12/07/2020) 00:29:59 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 22-24h - 12/07/2020 00:40:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 21-23h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 20-22h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Axel Torres analiza la posible llegada de Laurent Blanc 00:01:41 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-21h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-20h - 12/07/2020 00:50:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 18-19h - 12/07/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas.