Coronavirus: 164 nuevos contagios en las últimas 24 horas en España

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes la actualización de las cifras de contagios y fallecimientos en España por coronavirus. En las últimas 24 horas se han contagiado 164 personas.

El número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en España ha aumentado hasta los 28.406, lo cual supone 3 muertes más que el pasado viernes, último día en el que Sanidad había actualizado cifras. El número de fallecidos en los últimos 7 días, según los datos facilitados por el Ministerio, es de 7.

En lo que respecta a la cifra total de contagios por COVID-19 en España ya es de 255.953 desde que se registrara el primer caso de coronavirus en la isla de La Gomera el pasado 31 de enero.

Hasta hora, el número total de personas que han requerido hospitalización asciende a 125.751 (146 en la última semana), y 11.716 han pasado por la UCI (8 en los últimos días).

Rueda de prensa de Illa y Simón

En la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director de centro del alertas santarias, Fernando Simón, ha sido el propio Illa el que ha alertado de que se están produciendo determinadas situaciones, como las aglomeraciones que se han producido este fin de semana por el ascenso del Cádiz, que no son adecuadas por la presencia del COVID-19. Además, Illa ha apuntado que hay transmisión comunitaria en Lleida, algo que después ha repetido Fernando Simón.

"Tenemos transmisión comunitaria, tenemos muchos casos, pero también estamos detectando muchísimos casos. Antes detectábamos casos de mucha gravedad y ahora detectamos asintomáticos, lo que implica que tenemos una probabilidad alta de detectar los casos (...) En todo caso, sigue habiendo transmisión, tenemos muchos casos y detectamos más que antes. El problema no lo tenemos ahora, lo teníamos antes. Esto es importante y nos ayuda a detectarlo, pero hay que decir que tenemos incrementos de casos en 15 provincias, lo que implica que el virus está expandido en el territorio aunque los tipos de casos que se detectan tranquilizan un poco", ha asegurado Fernando Simón.

"El virus está ahí, sigue circulando, y si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo podemos llegar a tener brotes que afecten a nuestro sistema sanitario", ha continuado.

Llamamiento a los jóvenes

En la rueda de prensa, el propio Fernando Simón ha querido hacer un llamamiento a los jóvenes, tras un aumento de los contagios en estas franjas de población. "No es una cuestión de no divertirse, sino de divertirse de otra manera. Ya no es que nos expongamos nosotros, sino que exponemos a grupos que pueden tener un impacto grave. Haría un llamamiento a los jóvenes para decirles que la nueva normalidad no es volver a lo de antes, si ahora hay que divertirse en grupos más pequeños, se hace; si hay que hacer fiestas más pequeñas, se hacen; si hay que moverse en grupos más pequeños, debemos valorar relacionarnos con los núcleos cercanos", ha pedido Fernando Simón a los jóvenes, a los que ha pedido conciencia para valorar los riesgos a los que se exponen y su impacto en el resto de población.