El Gobierno elude decir si el rey emérito debe dejar Zarzuela pero "celebra" las "medidas futuras"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido este martes concretar si el Gobierno apoya que el rey emérito abandone el Palacio de la Zarzuela como residencia habitual, aunque sí ha asegurado que el Ejecutivo "celebra" todas las medidas "pasadas y futuras" adoptadas por la Casa Real con el objetivo de aumentar su "transparencia" y "ejemplaridad".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero se ha remitido en varias ocasiones a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiendo preocupación por las informaciones respecto a Juan Carlos I y ha subrayado que el Ejecutivo "agradece cualquier impulso" que se adopte desde la Jefatura del Estado para que los ciudadanos conozcan su actividad y rendición de cuentas. Sin embargo, ha evitado concretar qué medidas cree el Gobierno deberían adoptarse o incluso si el Rey emérito debería abandonar el Palacio de la Zarzuela. "Cualquier avance que se pueda producir o no corresponde a la Casa Real, no es el Gobierno el que debe tomar decisiones sino que corresponde a la Casa Real", ha emplazado añadiendo a continuación que, pese a no decirla expresamente, se puede "adivinar" la preferencia del Ejecutivo.

En este sentido, Montero ha insistido en que el Gobierno "celebra" todas las medidas "pasadas y futuras" que se puedan impulsar desde la Casa Real para incrementar su transparencia o garantizar la ejemplaridad. Fuentes del Ejecutivo niegan que el Gobierno esté implicado en el estudio de posibles medidas y señalan que, si éstas están sobre la mesa, es algo que compete solo a la Casa del Rey, lo mismo que los tiempos. Eso sí, creen que para adoptar alguna decisión no habría por qué esperar a que la investigación judicial se traduzca en acciones concretas.

Sin debate en el seno del gobierno

En cualquier caso, Montero ha mostrado su satisfacción por la "fortaleza" que cree que está demostrando el Estado democrático de derecho español respecto a las informaciones que afectan a Juan Carlos I y el poder judicial que mantiene abierta la investigación. "Todas las instituciones tienen que responder ante la ley y la justicia es igual para todos", ha recordado. La portavoz del Ejecutivo también ha dicho que este asunto no ha sido objeto de debate en el seno del Consejo de Ministros y cada formación que sustenta al Gobierno ya ha plasmado su postura en el Congreso de los Diputados, donde Unidas Podemos ha apoyado en varias ocasiones una comisión de investigación respecto a los negocios del Rey emérito.

Unidas Podemos insta al PSOE a permitir la investigación a Juan Carlos I

Unidas Podemos ha instado este martes al PSOE –y también al PP y a Vox– a cambiar su rechazo a investigar en el Congreso las actividades presuntamente fraudulentas de Juan Carlos I, una vez que, según recuerda la coalición de Pablo Iglesias, el propio Pedro Sánchez calificó de "inquietantes" y "perturbadoras" las noticias sobre el rey emérito. El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha recordado que Unidas Podemos recurrió la decisión de rechazar esa investigación, con lo que ha instado a los socialistas a permitir las pesquisas una vez se aborde ese recurso. La Mesa del Congreso rechazó el pasado 16 de junio la comisión de investigación que solicitaba Unidas Podemos junto a los grupos nacionalistas e independentistas para investigar las actividades de Juan Carlos de Borbón, con posterioridad a su abdicación.

Este martes, Pisarello ha abogado por ampliar esas pesquisas también a etapas anteriores, pese a que inicialmente su grupo las dejó fuera de la iniciativa. En ese sentido, ha pedido que la investigación no se limite a los años posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos. "Hemos tenido noticias nuevas y el propio presidente (del Gobierno) las ha calificado de inquietantes y perturbadoras. Nosotros añadimos inadmisibles", ha indicado Pisarello.

Unidas Podemos considera que la investigación por parte del Tribunal Supremo de las actividades del monarca "puede llegar tarde" y, además, está circunscrita a unos "hechos determinados", por lo que reclama que se conozca en el Congreso "toda la verdad a fondo de forma transparente". Pisarello no encuentra argumentos jurídicos para el rechazo a la comisión en la Mesa, formada por tres representantes del PSOE (incluida la presidenta, Meritxell Batet), tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox, y quiere que se conozca "toda la verdad" sobre el papel que el monarca pudo tener como comisionista. "Hay muchísima gente que ni siquiera es republicana que se siente estafada y defraudada por unos hechos nada ejemplares", ha recordado Pisarello respecto a la investigación al rey emérito sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en el contrato del AVE a La Meca.