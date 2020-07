El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, dijo antes del partido contra Osasuna que "no cree que la Liga esté perdida" pero sí que "está difícil" y matizó que esto se debe a "demérito del Barça" por haber empatado en las últimas jornadas.

"Todavía no está perdida la liga porque puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil. Más que demérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado tres empates, ellos han ganado todo", comenzó a explicar.

"Están por delante y seguramente han hecho mejor las cosas. Les quedan todavía estos dos, que es posible que puedan ganar, pero también que puedan pasar cosas que a veces pasan en el fútbol", añadió.

Sobre si la temporada de los de Zidane ha sido mejor, Setién dijo que "no iba a valorar al Madrid". "Nosotros hemos estado bien y a veces nos ha costado más. No estoy satisfecho con la continuidad que hemos tenido. Es verdad que lo podíamos haber hecho mejor", añadió.

"Me veo entrenando al Barça el año que viene"

Respecto a su continuidad dirigiendo el banquillo culé el año que viene, Setién explicó que, por su parte, "por supuesto que se ve". "Esto que estás viviendo ya lo has vivido más veces. A veces las pretensiones que se tienen no se alcanzan, pero detrás hay un trabajo hecho. No es solo el resultado", añadió.

En lo referente de cómo ve a Messi, el entrenador culé explicó que "le ve bien". "Quizá haya algunos registros que no está cumpliendo, pero todos sabemos quién es Messi: si no es con goles, es con asistencias", añadió.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.