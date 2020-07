Holanda exige reformas estructurales 'graves' para recibir las ayudas europeas

El acuerdo no llegará este fin de semana. Las negociaciones en la UE parecen estancarse por las dos posiciones encontradas -que ya se encontraron hace dos meses- acerca de lo que implica el reparto de fondos europeos. A España le corresponden 140.000 millones de los 750.000 que tiene comprometidos la organización, pero los países del 'norte' con Holanda y Mark Rutte a la cabeza se oponen a que este reparto de fondos se haga a cambio de nada.

Holanda, por tanto, pide reformas estructurales 'graves' como no derogar la reforma laboral o una reforma en las pensiones, algo a lo que parece oponerse la delegación española. Sin embargo, Sánchez lo ha justificado como que no aceptarán planes donde no haya unanimidad.

Fuentes de la delegación española aseguran a EFE que Rutte se ha quedado solo en esta demanda, aunque sigue sin ceder, y admiten que el mayor obstáculo para el acuerdo continúa siendo el tamaño del fondo y las condiciones para repartirlo, así como su distribución entre subvenciones y préstamos.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llevan desde esta mañana negociando el paquete económico y se han dado un descanso que se prolongó durante tres horas hasta la cena, que comenzó a las 21.00 horas y en la que todos volvieron a reunirse