Felipe González denuncia que se utilice el 'refrito' sobre los GAL para "derribar el régimen del 78"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha denunciado este viernes que se quiera utilizar el 'refrito' de la CIA sobre los GAL para derribar "el régimen del 78" y pide no borrar el "legado histórico" de Juan Carlos I, en una entrevista de 'Los desayunos' de TVE.

Felipe González considera que la investigación en torno a las presuntas comisiones cobradas por el rey emérito forma parte de "una campaña que me afecta a mí, al régimen del 78" y ha defendido la figura de Juan Carlos I, gracias a cuya labor, ha dicho, "disfrutamos de un régimen constitucional de libertades y de un estado de derecho" pues tuvo "un comportamiento constitucional antes de la Constitución".

En este sentido, ha reconocido que mantuvo una "relación fluida" con el rey emérito en sus años al frente del Ejecutivo y que hizo "servicios fantásticos a España". Por eso ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha lanzado una advertencia a Podemos, aunque sin mencionarlo. "Cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro -en alusión a las filtraciones del excomisario José Manuel Villarejo y de la empresaria Corinna Larsen- que la dé también cuando se refiera a ellos", ha aseverado.

"Refrito" de la CIA sobre los GAL

El expresidente también se ha referido al documento desclasificado de la CIA en el que se le atribuye la creación de los GAL y ha señalado que el documento es "un refrito de poca calidad" realizado en 1993 por la agencia estadounidense en base a algunas noticias de prensa.

"Hay una intencionalidad en esa información ahora entre quienes lo utilizan para hacer un derribo de lo que llaman el régimen del 78", ha opinado el expresidente, en referencia a la comisión de investigación en el Parlamento que impulsó Bildu y a la que se sumaron PNV, ERC, Junts, CUP y BNG.

Así, el expresidente ha dejado claro que "no va a emplear ni un solo minuto" en dar réplica a esta polémica, como tampoco hizo con lo de Venezuela. "Yo ya lo he vivido cuando estuve en Venezuela en 2014 cuando intenté la defensa de Leopoldo López. La campaña que me hicieron era con el mismo formato", ha asegurado.

La principal preocupación de González, tal como ha afirmado, está en "cómo salimos de la pandemia desde el punto de vista sanitario y sus consecuencias socioecónomicas". Y a reconocido que no acudió a la ceremonia de Estado en homenaje a las víctimas del coronavirus y todos los sanitarios al frente de la pandemia "por recomendaciones médicas".