Setién: "No me siento señalado por Messi, tiene razón en algunas cosas"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, negó "sentirse señalado" por las declaraciones de Messi después de que el Madrid se hiciese con el título de liga y explicó que "son cosas que pasan en momentos de frustración".

"No me siento señalado por las declaraciones de Messi. Hay veces que se dicen cosas que se interpretan mal y otras bien. Son cosas que pasan en momentos como estos de frustración. No le doy importancia. Estamos concienciados de que tenemos una competición en la que estamos ilusionados por llegar a la final y ganarla", explicó en rueda de prensa.

El técnico explicó que "está de acuerdo" en algunos aspectos con el jugador argentino. "Es verdad en las que estamos de acuerdo y otras no. Es verdad y tiene razón que si jugamos tan mal no nos va adar para ganar nada, pero es verdad que hemos tenido buenos momentos y nos puede dar para ganar. Hay que mejorar muchas cosas, tenemos que ser más consistentes y más fiables. Si hacemos un prtido como contra el Villarreal nos va dar para ganar la Champions", añadió.

Sobre la reunión mantenida con Bartomeu, Setién dijo que: "Es normal que haya reniones de este tipo. La inquietud por mejorar está ahí. Tratamos de buscar soluciones y que las cosas cambien. En eseo consistió la reunión. Preparar el futuro con optimismo. Tratar de aúnar esfuerzos y de asumir la responsabilidad que tenemos cada uno de no haber ganado el campeonato".

Respecto al último partido contra el Alavés, Setién explicó que "es importante terminar con las mejores sensaciones". "Hay que prepararse para el futuro, de cara al partido de la Champions. Hemos hablado y estamos mentalizados de que es un partido importante de cara a reforzarnos", concluyó.