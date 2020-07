Dani Alves: "La sensación ahora es que Messi siempre tiene que estar tirando del carro"

Dani Alves ha repasado en Catalunya Radio la actualidad del FC Barcelona después de que el conjunto catalán haya perdido LaLiga y la continuidad de Quique Setién esté sobre el alambre. El exlateral culé ha hablado sobre su salida del club blaugrana, el título del Real Madrid y la posible marcha de Leo Messi el próximo curso, tal y como adelantó Manu Carreño en la Cadena SER, a quien cree que "le falta estar arropado" después de llevar tantos años en el Barça y ser "consciente" de qué es lo que necesita el equipo.

"Es un ganador nato, no le gusta perder y es normal que se enfade. Quiere ganar siempre, como yo. Lleva tanto tiempo haciéndolo que ya percibes cuándo tu equipo da y cuándo no. Por eso lo dice, lleva muchos años en el Barça y es consciente de lo que necesita para poder ganar y aspirar a grandes cosas. Le falta estar arropado. Messi era el plato principal pero nosotros los ingredientes perfectos. Siempre quiere estar en la cima y necesitas gente que construya eso. La sensación ahora es que él siempre tiene que estar tirando del carro y es humano", apuntó el brasileño.

A pesar de todo, Alves ha sostenido que no ve la salida de Messi cercana y ha afirmado que "sería el error más grande que cometería en su vida el club". "Sería un fallo que un jugador así no se retire allí y cambien el nombre de Camp Nou por el de Leo Messi", añadió.

Uno de los últimos capítulos de la tormentosa temporada del FC Barcelona ha sido el traspaso de Arthur a la Juventus y la llegada, a cambio, de Miralem Pjanic a la Ciudad Condal. Alves ha asegurado que no entiende cómo el centrocampista brasileño pasó de ser "el nuevo Xavi" a salir un año después. "Que me aclaren algunas cosas", dijo el canarinho.

En relación a su salida del Barça, Alves ha subrayado que compitió por el combinado culé durante ocho años y "casi sale por la puerta de atrás". Y aunque ha dicho que no se considera una persona "egoísta ni rencorosa", el brasileño se ha mostrado contrariado señalando que "se queda ese gusto agridulce de preguntarte qué más hay que hacer".

"No me gusta ser ventajista, pero siempre digo que confío mucho en mi. Igual que yo no encontrarán a nadie, puede ser mejor o peor, pero igual no. Ahora no es sólo una cuestión de mi posición. El Barça siempre fichó jugadores buenos que entendían la filosofía de juego. No solo vale tener grandes jugadores, hay que entender la filosofía, los compañeros... Ese es el cambio que he visto desde fuera. Veo todos los partidos y falta esa identidad de un equipo dominador todos los minutos, que la gente se lo pase bien... Antes había un entendimiento entre compañeros que hacía las cosas fáciles", aseveró Alves.

El lateral brasileño, con 38, se encuentra actualmente en el Sao Paulo, donde, desde su llegada en 2019, ha jugado 20 partidos y ha marcado dos goles.