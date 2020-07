Dani Rovira anuncia el fin de su tratamiento de quimioterapia: "Me queda la última pantalla del videojuego"

El humorista y actor Dani Rovira ha asegurado este lunes que, tras cuatro meses y ocho sesiones, ha terminado el tratamiento de quimioterapia al que se estaba sometiendo para tratarse el cáncer que sufre, un Linfoma de Hodgkin. "Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas", ha bromeado Dani Rovira en sus redes sociales, que además ha anunciado que comenzará la última fase de su tratamiento, la radioterapia.

"Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo 'la normalidad' si es que hay algo normal ya en este mundo. Me queda la última pantalla del videojuego...", ha continuado.

El pasado 25 de marzo, Dani Rovira anunció a sus seguidores a través de una carta en sus redes sociales que tenía cáncer. "Aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", escribió el humorista en el pie de foto en la que aparece recibiendo la primera sesión de quimioterapia. Este lunes, 4 meses después, ha recibido la última.