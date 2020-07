El neumólogo que vio venir la crisis del coronavirus antes que los demás anticipa ya la segunda oleada

Un neumólogo que trabaja en un hospital del sur de Madrid, conocido en twitter con el usuario @donni__69, ya avisó en marzo de la grave situación que días después de su advertencia desató la pandemia de coronavirus en España.

Su primer mensaje al respecto fue publicado el 8 de marzo, cuando el Gobierno aún llamaba a la calma. Este médico aseguró que en el centro en el que trabaja llegarían a 2.000 infectados a finales de abril y que se ocuparían todas las camas de UCI del mismo a mediados de ese mes.

La mayor parte de la ciudadanía aún desconocía por completo lo que se acercaba cuando este sanitario aseguraba que habría que "suspender todas las cirugías programadas y decidir no ingresar muchas patologías no tan graves que hoy no se envían a casa", subrayando que el colapso hospitalario sería una realidad.

Soy neumólogo en un hospital del sur de Madrid y estoy tremendamente preocupado por el #coronavirus . No sé si nuestros dirigentes han hecho números pero son para asustar. Abro hilo — Donni (@donni__69) March 8, 2020

Nueva advertencia: "Barajas es un coladero"

En ese sentido, el médico llegó a advertir de que habría que "tomar decisiones éticas muy difíciles" con respecto al trato de pacientes. "Habrá que decidir a qué pacientes ventilar y a quienes dejar morir porque no habrá ventiladores ni camas de UCI para todos", como aseguró en un hilo en el que alertaba al resto de hospitales del país a estar preparados, al menos, psicológicamente.

Tras la primera oleada del virus que provocó, efectivamente, el colapso en todos los centros hospitalarios y llevó al personal sanitario a trabajar sin frenos y con la carga emocional que la situación dejaba a su paso, los casos vuelven a repuntar y @donni__69 vuelve a lanzar una advertencia.

El sanitario ha apuntado que "tras varias semanas con casos esporádicos", en su hospital, "ha habido cinco nuevos positivos" en las últimas 48 horas. Se trata dos de ellos de un matrimonio (un hombre español y una mujer sudamericana) que decidieron volver a España el pasado jueves tras cuatro meses de visita en el país de ella, "casualmente cuando en los últimos días habían notado tos y falta de aire", lamenta.

"En el vuelo estaban con fiebre y por supuesto se quitaron las mascarillas para comer, pasearon por los pasillos, usaron los baños durante las 12 horas de un vuelo transoceánico. Unos irresponsables", ha denunciado este neumólogo, que además critica que en los aeropuetos no les hicieron ningún control. Su primera conclusión: "Barajas es un coladero".

Llevo semanas sin tuitear sobre el #Covid_19 pero me temo que es momento de hace otro hilo con lo que llevo rumiando en los últimos días.

Tras varias semanas con casos esporádicos, en mi hospital en las últimas 48 horas ha habido 5 nuevos positivos. Abro hilo. — Donni (@donni__69) July 19, 2020

"Estamos cansados, decepcionados y asustados"

Por otro lado, el tercer caso que ha asistido el médico es un bebé de 24 días cuyos padres no han dado positivo, aunque la madre ha presentado anticuerpos contra el nuevo virus. "¿Dónde lo ha cogido? Misterio", reflexiona.

También gestiona el caso de dos pacientes asintómaticos que han detectado gracias a las PCR que les hicieron en un preoperatorio y en un cribado previo a una endoscopia. Esto le lleva a una segunda conclusión: "Claramente hay ya transmisión comunitaria en mi área".

Ante los repuntes, el neumólogo denuncia que los médicos de Atención Primaria están desesperados porque son quienes hacen el estudio de los contactos una vez detectado algún caso positivo. Esto es debido a que las PCR les tardan más de dos días y no tienen personal suficiente. En cuanto a los rastreadores "ni idea. Estarán haciendo su labor, pero no sabemos quienes son ni lo que hacen. En mi hospital asumimos que Salud Pública está haciendo su trabajo pero nadie nos informa... ¿A lo mejor habría que contratar más?", insiste.

Es por ello que critica la gestión de las comunidades autónomas y del Gobierno antes los nuevos brotes, especialmente los de Cataluña y Aragón, ya que las medidas de confinamiento están dándose "mal y tarde".

No obstante, el neumólogo reconoce que la población lo está haciendo "en general bien", "obedeciendo y renunciando a libertades por el bien común", pero señala que "el uso de mascarillas se relaja, la vida social a tope, las vacaciones implican movilidad interprovincial. Vale. Es lógico. Es humano. Pero, ¿nos hemos olvidado de los muertos ya?".

Finalmente, su conclusión es que: "transmisión comunitaria + mal seguimiento de contactos + población imprudente = SEGUNDA OLA EN BREVE". Por lo que pide más control de las autoridades y responsabilidad ciudadana o asegura que “estamos abocados al confinamiento en todo el territorio" y a un nuevo colapso que puede impedirse si se actúa desde ya. "Los sanitarios estamos cansados, decepcionados y asustados porque hemos vivido un infierno y vemos venir otro más y parece que a nadie le importa", concluye.

En mi opinión (repito, opinión) es que en menos de un mes tendremos aquí la segunda ola. Será más suave y de inicio más lento (porque usamos mascarillas, mantenemos distancia social, diagnosticamos antes y "trazamos contactos") pero es inevitable. — Donni (@donni__69) July 19, 2020