De Escocia a Grecia en bicicleta por la restricción de vuelos del COVID

A Kleon Papadimitriou, un joven griego de 21 años, el confinamiento por el coronavirus le pilló en Aberdeen (Escocia), donde estaba estudiando en la universidad. Pero, al ver que no conseguía billetes de avión para volver a casa, empezó a bromear con la posibilidad de volver a casa en bicicleta. Un vacile de 3.500 kilómetros —en plena pandemia— que, finalmente, se hizo realidad.

El joven griego había participado en alguna competición ciclista, pero realmente no contaba con el rodaje deseable para emprender una aventura así. Pese a todo, consultó la posibilidad con sus padres y, al contar con su apoyo, empezó a organizar los preparativos: recambios para la bici, latas de sardinas, mantequilla de cacahuete... Su familia puso una condición: la comunicación permanente.

¡Dicho y hecho! Su hazaña ha podido seguirse a través de Instagram porque Papadimitriou abrió la cuenta 'Kleon vs. el confinamiento' y no ha dejado de subir fotos, recortes de prensa y mapas con la ruta a seguir. Una actividad en redes sociales que, además, le ha servido para conseguir ayuda durante el camino.

Ver esta publicación en Instagram Pretty self explanatory... Una publicación compartida de Kleon (@kleon.vs.lockdown) el 17 Jun, 2020 a las 4:35 PDT

Su travesía, de 48 días de duración, empezó el pasado 10 de mayo: Reino Unido, Holanda, Alemania, Austria y, finalmente, Italia, donde ya pudo embarcarse rumbo a Grecia para reencontrarse con su familia el pasado 27 de junio.

En declaraciones al canal de televisión CNN, Papadimitriou se ha mostrado muy orgulloso de del viaje: "Creo que he mejorado como persona. Tengo más confianza en mí mismo y en mis capacidades. No sabía que era capaz de hacer algo así. Si me lo hubieras preguntado, te hubiese dicho que no".