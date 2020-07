Iglesias afirma que Felipe González es un "abierto opositor" al Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que el expresidente del Gobierno, Felipe González, es un "abierto opositor" al Ejecutivo que preside "el secretario general del PSOE".

Iglesias ha hecho esta afirmación durante una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el marco de una explicación sobre cómo se han redefinido los últimos años "los campos políticos" en España, tanto en las derechas como en la izquierda.

"En el PSOE se han redefinido muchas cosas y la mejor prueba son las cosas que va diciendo Felipe González", ha afirmado Iglesias, para quien el expresidente socialista es "la figura histórica más importante del PSOE", por delante incluso de su fundador Pablo Iglesias, o de Largo Caballero.

El secretario general de Podemos ha considerado que Felipe González es "la gran personalidad política en España en el ultimo cuarto del siglo XX" y ha añadido que sin él no se entendería el PSOE, y ha remarcado que sin embargo ahora "es un abierto opositor" al Gobierno de Pedro Sánchez, líder de su partido.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), y el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias (i), han mantenido este miércoles un encuentro informal y privado en El Escorial. / Dani Gago (EFE)

Iglesias también ha dicho que estamos en un terreno de juego nuevo, y la prueba es que "una fuerza política" como Podemos, que "viene de donde viene y dice lo que dice", esté ahora mismo en el Gobierno de España.

"Horizonte de república plurinacional"

Iglesias también ha asegurado que cree que el "espíritu republicano" se abre cada vez más paso en España, y que esto puede llevar, no en el corto plazo, sino en el medio y el largo plazo, a "un horizonte de una república plurinacional y solidaria".

Al ser preguntado, durante su charla, sobre si ve posible que se abra un proceso constituyente para revisar el modelo territorial del Estado y avanzar hacia uno federal o confederal, el vicepresidente ha explicado que la gente joven no entiende "el funcionamiento de algunas instituciones", ni el hecho de que "al jefe del Estado no se le vote" porque así se decidió "de manera indirectísima hace más de 40 años", y por ello, quiere "algo más moderno, más avanzado y más racional".

"Es lógico que gente de veintitantos años, de treinta y tantos años y de cuarenta y tantos años no entendamos que este país no tenga un jefe del Estado que se le elija democráticamente", ha apostillado. Por ello, cree que es lógico que ese horizonte "republicano", que es "muy interesante", se acabe abriendo paso, aunque no sea a corto plazo, y siempre "respetando la legalidad" y "comprendiendo lo que significa la correlación de fuerzas". Esa correlación de fuerzas actual es la que impide, según Iglesias, que este horizonte se pueda plantear ahora.

"Vamos a tener que esforzarnos mucho para sacar adelante los Presupuestos, no digo ya para hacer una reforma constitucional de calado", ha reconocido.

Acuerdo europeo

Por otro lado, ha llamado la atención sobre la importancia del acuerdo histórico alcanzado ayer en la Unión Europea, que, en su opinión, "va a redefinir el mundo y en concreto el papel de Europa en el mundo". Por ello, se ha mostrado convencido de que las facultades de Ciencias Sociales estudiarán en el futuro lo que supuso esa inyección de fondos para hacer frente al coronavirus como se estudian los fondos de cohesión, que supusieron, ha asegurado, "una décima parte" de la inyección económica pactada ayer para España.

Además, Iglesias ha acusado al PP de no entender ni siquiera por qué la canciller alemana, Angela Merkel, ha cambiado de posición ante un cambio de ciclo en la Unión Europea.

"Merkel ha sabido ver los intereses alemanes en el largo plazo y no en el corto plazo... Ha entendido que hay momentos históricos en los que las políticas fiscales expansivas son imprescindibles. Y no es la primera vez que ocurre: ocurrió también después de la segunda Guerra Mundial", ha señalado el vicepresidente, que ha desvinculado que suponga un giro a las posiciones de izquierdas.

Porque, ha dicho, hacer políticas neokeynesianas es una forma de asegurar un desarrollo económico, ya que, ha sostenido, condenar a la miseria a una parte de la población no es "económicamente eficaz".

Además, el vicepresidente ha llamado además a los ciudadanos y a las organizaciones sociales a "presionar" al Gobierno porque, ha dicho, "las élites económicas presionan cada día" y no siempre lo hacen, ha asegurado, a través de llamadas sino también mediante los medios de comunicación.