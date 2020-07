La sonrojante estrategia de Teodoro García Egea: preguntan por un senador del PP y responde con Pablo Iglesias

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dado una rueda de prensa este jueves en la que ha hecho balance de los dos primeros años de gestión de Pablo Casado al frente del PP y ha comentado los principales asuntos de la actualidad política: acuerdo europeo, Comisión por la Reconstrucción...

El momento más sorprendente de su comparecencia, de todas formas, ha llegado cuando la periodista de El País Natalia Junquera le ha preguntado por la situación del senador del PP David Erguido, ya que "hay un informe de la Guardia Civil que apunta que desvió 79.000 euros de dinero público para pagar mítines y una actuación de un grupo de mariachis", según ha apuntado.

"La pregunta es si le ha pedido explicaciones y si les preocupa esa investigación", ha zanjado la periodista gallega.

Pero la respuesta, de Teodoro García Egea, por inverosímil que parezca, ha sido la siguiente: "Con un vicepresidente que está en este momento, según las últimas investigaciones, según las últimas informaciones, en portada del diario El Mundo, siendo investigado por la policía, por unos pagos de un régimen extranjero, que a todos nos inquieta, ¿no? Que un señor que está en el Ejecutivo, manejando las vidas de millones de personas y que además está sentado en la comisión delagada del CNI, que que haya recibido dinero de Irán, supuestamente, según las últimas informaciones del diario El Mundo, lo cierto es que nos preocupa mucho este tema de Pablo Iglesias. Nos preocupa mucho también la actitud del vicepresidente respecto a la ocultación de una chica inocente, el robo de un un móvil que está siendo investigado por un juzgado. Estamos muy preocupados también por las repercusiones que esto pueda tener para nuestra democracia por sus relaciones con un régimen como Irán y por haber recibido dinero, si esto se confirma es especialmente grave. Y por tanto, sobre el resto, creo que el señor Iglesias debería dar alguna explicación sobre esto porque él era el que mantenía que cualquiera que supuestamente estuviera investigado por la Justicia debía de dimitir".

"Por lo tanto, el señor Iglesias, a mí me gustaría saber, si con respecto a este asunto de Irán, en el que el diario El Mundo desvela que ha recibido fuertes cantidades de dinero en su relación con este régimen, si esto es motivo suficiente para que un vicepresidente al menos dé explicaciones, no ya dimita y se aplique la misma medicina. Nosotros siempre hemos mantenido la misma postura y por tanto ahí no hay incoherencia alguna".

Tras escuchar pacientemente la respuesta, Natalia Junquera explica que ella había preguntado por otro asunto, a lo que Teodoro García Egea ha respondido: "Sí, y yo le he respondido sobre las graves acusaciones que hay sobre el señor Iglesias".