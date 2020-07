Una viróloga alerta sobre lo que respiras al reutilizar mascarillas (y las enfermedades a las que te expones)

Desde que la mascarilla se ha convertido en una prenda imprescindible en nuestro atuendo del día a día, muchos son los que la reutilizan más de lo conveniente. Algunos científicos llevan tiempo alertando del riesgo que supone dar muchos usos a la misma mascarilla, pero no éramos conscientes hasta ahora. La farmacéutica y doctora del laboratorio Estudios Analíticos Aplicados a la Clínica (EAAC), María Luisa García Alonso, ha publicado un vídeo muy explícito que muestra las bacterias que se acumulan en el tejido de nuestras mascarillas.

También la viróloga Kika Colom y profesora de microbiología de la Universidad Miguel Hernández, advierte de la comunidad de microorganismos que se acumulan en la mascarilla y los riesgos que puede entrañar llevarla demasiado tiempo o no desinfectarla correctamente.

“En nuestra garganta, nariz y boca viven microorganismos de forma inocua, es fiosiológico tener esa biota, pero cuando exhalamos, un montón de bacterias se quedan atrapadas en el filtro de la mascarilla y se van acumulando”, explica Colom, que alerta de la necesidad de cambiar la mascarilla con frecuencia porque si los microorganismos se acumulan “en grandes cantidades” pueden ocasionar infecciones o enfermedades en las vías respiratorias.

Puede ocasionar herpes o dermatitis

“Da igual que sean tus propias bacterias que, si aumentan en cantidad y cambian la composición, pueden enriquecerse y al inhalar de nuevo esos microorganismos, pueden provocar enfermedades”, asegura la viróloga, que se refiere a enfermedades en la cara, labios o nariz como puede ser un herpes o dermatitis. Incluso reconoce que “el cambio de localización de esos microorganismos” ya puede suponer un problema.

Sobre todo, a las personas que tienen un cuadro médico de enfermedades o dificultades para respirar, estas bacterias les puede ocasionar problemas en las vías respiratorias y en los pulmones. “En la garganta los organismos están húmedos porque esa zona es muy húmeda de por sí y en la mascarilla se secan. Al inhalarlos secos tienen más capacidad para ir más abajo en las cavidades respiratorias y pueden infectar las vías”, advierte.

Recomienda desechar o higienizar las mascarillas

La microbióloga aclara que en personas sanas el uso continuado de las mascarillas supone un riesgo bajo, pero por higiene es aconsejable cambiarlas cada día como máximo. Sin embargo, a las personas con una inmunidad más baja, llevar demasiado tiempo la mascarilla les puede ocasionar más problemas al inhalar las bacterias de la boca. Así, Colom recomienda que las mascarillas de tela se laven a temperaturas altas e incluso esterilizarlas en un microondas. También algunas mascarillas quirúrgicas que no lleven metal se pueden higienizar de esa forma.

Para los que llevan mascarillas desechables, la viróloga aconseja que no la lleven más de un día. “Lo ideal es que no uses una mascarilla más de un día, pero si te pasas el día entero con la mascarilla puesta, pues la tienes que desechar antes y, sobre todo, si vas caminando que exhalas más”, señala. Eso sí, “si estás trabajando sentado y encima no te cuesta respirar porque no hace calor o hay aire acondicionado, igual la puedes utilizar un par de mañanas, pero no más”, sentencia.