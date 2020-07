Las lágrimas de Adam Lallana por este jugador del Liverpool: "Nadie se merece más esta Premier que él"

Adam Lallana, jugador del Liverpool, ha repasado en el canal de televisión del club inglés su paso por el conjunto 'red' tras finalizar su contrato y saber que no volverá a jugar con los actuales campeones de la Premier League. Lallana, que ha disputado seis campañas con el Liverpool, ha recordado durante la entrevista a Jordan Henderson, actual capitán y uno de sus mejores amigos dentro de la plantilla. El futbolista británico no ha reparado en elogios hacia su compañero, principalmente haciendo referencia a los momentos "más oscuros" que han lastrado al equipo y al propio Lallana.

"Yo no he estado con Jordan durante toda mi carrera. No he estado con él en sus momentos más duros. Pero ha estado conmigo cuando he tenido lesiones. Yo buscaba respuestas y lo intentaba, pero no hay nada que te garantice que vas a estar sin lesiones", explicó Lallana.

Best friends, teammates and now Premier League champions.



Adam Lallana pays an emotional tribute to his captain, @JHenderson ❤️ pic.twitter.com/ocRq5jH6C9 — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020

"Hubo una derrota con el Sevilla. Bueno, ni siquiera fue una derrota, creo que empatamos a tres pero se sintió como tal, y me acuerdo que él me fue a buscar la mañana siguiente a casa para entrenar. Hacíamos mucho eso. Y recuerdo que él iba con la cabeza levantada, como un capitán, repitiéndome que eso no puede volver a pasar, que se siente responsable. Ver lo honesto que estaba siendo... Me pregunté si estaba loco por la enorme responsabilidad que se estaba cargando", continuó Lallana.

Sobre la primera Premier del Liverpool en los últimos 30 años, Lallana cree que "Henderson se merece este título más que nadie y no hay nada que me haga más feliz que haber sido su compañero de equipo".