Lampard pierde la confianza en Kepa: "Es suplente por su forma reciente"

Días difíciles para Kepa en Londres. El portero del Chelsea fue suplente el pasado domingo en la última jornada de la Premier League, cuando su equipo se jugaba el pase para la UEFA Champions League. Frank Lampard, técnico de los 'blues', ha asegurado que la ausencia de Kepa se debió a "su forma reciente".

El exjugador del Athletic Club llegó a Stamford Bridge hace dos años por un precio récord: 80 millones de euros. Pero su rendimiento esta temporada (los 'blues' son el equipo que más goles ha recibido esta campaña entre los diez primeros) y la pérdida de confianza de Lampard en él han tambaleado su situación. En Inglaterra ya rumorean que el Chelsea está detrás de un portero de alto nivel para hacerle competencia al vasco.

"He hecho una larga reflexión sobre todo, no solamente sobre las posiciones individuales, sino cómo evolucionamos como equipo. El hecho de que no hayamos firmado muchas porterías a cero no es solamente el reflejo del trabajo del portero, es un punto sobre el que debemos trabajar en equipo", ha explicado Lampard.

El entrenador inglés colocó a Willy Caballero (viejo conocido en España por su paso por el Málaga) en la portería, al igual que lo hizo en las semifinales de la FA Cup contra el Manchester United. Ese día, el Chelsea ganó por 3-1 y clasificó para la final. Y Lampard ha apuntado que Caballero "venía con confianza después de un buen partido". "Era lo que necesitábamos para este domingo", agregó el británico.

Ante la pregunta de qué va a ocurrir el próximo curso con Kepa, Lampard no ha despejado las dudas y ha señalado que pensará "más tarde" una decisión con respecto al portero español.