Fernando Simón: "Si estuviéramos ante una segunda ola, no sería homogénea en todo el país"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comentado este lunes en rueda de prensa la situación actual de la epidemia de COVID-19 en España, destacando que el 50-60% de los casos son asintomáticos y que la mayoría se conocen gracias al seguimiento de casos. Aragón, Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades con más personas hospitalizadas por coronavirus.

El director del CCAES ha insistido en que, actualmente, y a diferencia de la situación homogénea propia del final del estado de alarma, la incidencia es muy desigual en las CCAA: "En algunos lugares, el virus se está transmitiendo muy poco. En otros, en cambio, se está transmitiendo bastante más".

Simón ha confirmado que las edad media de las personas contagiadas sigue bajando porque se detectan casos en grupos cada vez más jóvenes, tanto asociados a temporeros como al ocio nocturno: "Está claro que en algunas situaciones se ha bajado la guardia: celebraciones, discotecas... Están exponiendo a mucha gente y es un problema importante para el país".

También ha destacado que el número de casos detectados está creciendo porque también ha aumentado el número de pruebas realizadas, y ha añadido que la letalidad ha bajado porque la mayoría de los casos registrados son leves.

Simón ha insisitido en la importancia de respetar la medidas de prevención, sobre todo cuando viajamos porque tenemos vacaciones y nos encontramos con nuevos grupos de personas, que nos exponen y a los que podemos exponer. "La responsabilidad individual es muy importante, pero es algo que tenemos que valorar cada uno de nosotros".

¿Una segunda ola?

Preguntado sobre si estamos viviendo una segunda ola de la epidemia del COVID, Simón ha sido tajante: "No se puede hacer una comparación directa. Incluso si estuviéramos ante una segunda ola, no sería homogénea en todo el país. Italia está en una situación parecida a la nuestra. No creo que estemos en una segunda ola, pero es algo difícil de valorar. Mientras no creamos que la transmisión está descontrolada, y ahora mismo eso no sucede en la mayor parte de España, no existe ese riesgo. Ya veremos qué es lo que pasa".

El problema en Aragón, según el director del CCAES, ahora mismo sigue centrado en Zaragoza, donde sigue habiendo "cierto grado de transmisión comunitaria". Pero Simón ha felicitado a los responsables de la sanidad aragonesa porque "están haciendo lo que deben", destacando la transparencia, el "esfuerzo muy importante de detección" y también la aplicación de "medidas muy drásticas".

"Zaragoza y Barcelona no son lo mismo. Por lo pronto, en Zaragoza no tenemos metro. Aragón está siendo muy valiente con las medidas, pero Cataluña no se está quedando atrás. En Cataluña se lo están tomando en serio", ha reflexionado Simón.

Casos importados

Preguntado sobre las recomendaciones de Bélgica para que sus ciudadanos no vengan a España, Simón ha sido tajante: "Si los belgas deciden no venir a España, un problema que nos quitan". El director del CCAES ha reconocido que, si bien puede ser un problema para el turismo, desde el punto de vista sanitario puede suponer algo positivo. Y algo parecido ha dicho sobre el Reino Unido.

El director del CCAES también se ha referido a los casos importados a través de vuelos internacionales: en los últimos dos meses, 195 casos en 140 vuelos. La mayoría de ellos, según ha dicho, procedentes de EEUU y América Latina, pero también de otros países europeos como Alemania o Reino Unido.

"Sabemos que hay personas que se suben en un avión a España ya con sintomatología. Afortunadamente no son muchos, pero es cierto que se dan y que pueden generar pequeños brotes, con el riesgo que eso supone".

El director del CCAES ha explicado que España está analizando cómo controlar esas entradas, pero ha reconocido que "es difícil implementar medidas unilaterales" y que es necesario esforzarse por consensuarlas en la Unión Europea.