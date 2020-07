El Gobierno rechaza volver al estado de alarma: "Los instrumentos legales disponibles son suficientes"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, lleva semanas esforzándose por conseguir que España sea "un destino seguro" y ha descartado volver a decretar el estado de alarma, un "último recurso" al que espera no tener que volver a recurrir.

Sobre la decisión del gobierno británico de no recomendar los viajes a España, la ministra portavoz ha asegurado que "el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos —incluidas las gestiones entre presidentes— para que se pueda revertir esta situación a la mayor brevedad posible". Montero ha recordado que, a excepción de donde hay rebrotes, la incidencia del COVID en España es inferior a la del Reino Unido.

Conferencia de presidentes

Montero también ha anunciado que este próximo viernes se celebrará en La Rioja la XV Conferencia de Presidentes Autonómicos en la que, además de abordar la epidemia de coronavirus, se tratará el reparto de los fondos europeos para la recuperación. La reunión, además, pasará a tener carácter mensual.

Preguntada sobre la posibilidad de que algunos presidentes, como Torra o Ayuso, participen de forma telemática, o incluso que otros decidan no acudir (Urkullu), Montero ha dicho que es "conveniente" que el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos "se vean las caras". Según la ministra portavoz, a priori no hay ningún motivo que justifique sus ausencias y que, si no vinieran, sería "una falta de respeto a los demás presidentes".

Coronavirus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que a nivel internacional se siguen registrando máximos diarios de COVID, por lo que la situación de la pandemia "no es buena". El ministro ha añadido que en los países de nuestro entorno, además, se están registrando rebrotes similares a los españoles, sobre todo de origen social. Pero ha negado que en España se esté produciendo una segunda ola.

Illa ha detallado que en nuestro país, a día de hoy, hay 361 brotes activos, pero ha añadido que el 70% de ellos tienen menos de 10 casos y que están relacionados con ambientes familiares, espacios de ocio nocturno o de recogida de la fruta, por lo que, en términos generales, ha hablado de "control". Según el titular de Sanidad, la edad media de los contagiados ha bajado respecto a las semanas pasadas (45) y "la presión hospitalaria sigue muy baja en nuestro país".

El ministro de Sanidad ha dicho que un 64% de los nuevos casos se están registrando en las zonas de Zaragoza, Barcelona y Lérida, y que un 60% son asintomáticos, lo cual pone de manifiesto el esfuerzo de cribado. "Se están realizando unas 40.000 PCR diarias", ha explicado. Sobre las medidas impulsadas por la Generalitat, ha asegurado que "son las adecuadas" y que hay diálogo constante con el Govern.

Illa ha asegurado que los instrumentos legales disponibles son "suficientes" y que ahora hay que conseguir que las medidas sean "efectivas". El ministro también ha manifestado su "disgusto profundo" por las imágenes vistas haces dos días en Sabadell: "Esto es lo que no hay que hacer".

El ministro de Sanidad se ha mostrado confiado en que en la primera mitad de 2021 habrá una o varias vacunas disponibles, pero hasta entonces ha insistido en la importancia de cumplir la regla de las tres emes: mascarilla, manos y metros (al menos, dos).

Preguntado por la "cartilla COVID" anunciada en la Comunidad de Madrid, Illa ha reconocido haberse enterado del asunto por los medios de comunicación y ha asegurado que ningún organismo internacional recomienda esta medida.

Asuntos económicos

La ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha repasado la situación económica del país y ha reconocido la gravedad de las cifras de la EPA, pero también ha destacado tres datos positivos: la expansión del uso del trabajo a distancia (16% frente al 4% del año pasado), el papel de los ERTE ("el empleo ha caído mucho menos que el PIB, a diferencia de lo que pasó en la crisis anterior") y que la caída de la actividad por cuenta propia (autónomos) ha sido "limitada".

Calviño ha explicado las distintas fases de la respuesta del Gobierno ante la pandemia del COVID. En primer lugar, el plan de choque (flexibilización de ERTE, avales ICO y otras medidas), según Calviño, ha evitado la pérdida de tres millones de empleos. La ministra ha defendido también que la segunda fase, el plan de reactivación, ha sentado las bases de la recuperación del próximo año, con la extensión de las medidas iniciadas en marzo y nuevas ayudas a sectores estratégicos, por valor de un 20% del PIB. La recuperación de la economía española, según Calviño, se asemejará a "una V asimétrica".

Los avales ICO, según la ministra de Economía, han facilitado más de 740.000 operaciones, lo cual convierte a España en el país europeo que más recursos ha movilizado en relación a su PIB. Calviño también ha reivindicado el éxito de los ERTE. "El peor momento fue finales dle mes de abril", ha dicho. A día de hoy, la media de reincorporación al empleo es de 20.000 personas al día durante.

Preguntada sobre las previsiones de distintos organismos internacionales, Calviño ha asegurado que la evolución es "tremendamente heterogénea" en distintos sectores porque algunos "están en mejor que en 2019" y otros, en cambio, registran caídas del 60 o 70%.

Otros asuntos

La ministra portavoz también ha asegurado que "es urgente renovar los órganos constitucionales", como el Consejo General del Poder Judicial, pero ha evitado dar detalles sobre los contactos con el Partido Popular porque la discreción puede favorecer el acuerdo.

El Gobierno también ha dado luz verde al Programa de Reindustrialización Reindus para impulsar la industrialización y la inversión productiva, así como un paquete de ayudas al sector pesquero para que España, según ha dicho Montero, "siga siendo líder en producción pesquera". El Gobierno también ha aprobado la reactivación del Programa Sara para elfomento de la igualdad.