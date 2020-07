Karim Benzema ha sido muy claro. Tras finalizar la temporada como campeones de liga, el '9' del Real Madrid ha respondido en su canal de Youtube a las preguntas de sus seguidores y ha sido muy contundente: "No cambiaría cuatro Champinos por un Mundial"

La pregunta era muy clara: "¿Cambiarías las cuatro Champions League por un Mundial? La respuesta de Benzema, contundente: "No, de ninguna manera". Respecto a cuál es el mejor jugador con el que ha jugado, el francés no se moja. "Es complicado. He jugado con jugadores como Cristiano, Kaká, Raúl, ahora Ramos... no puedo elegir uno".

Respecto a si piensa en el Balón de Oro, Benzemá explica que "todo el rato, desde su infancia". "Pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo", añade.

Sobre quiénes son las tres próximas grandes estrellas del fútbol para él, Benzema responde que: "No lo sé, porque el fútbol corre muy rápido. El problema es ser bueno durante toda la temporada y ganar títulos con tu equipo. Por meter tres goles en un partido no eres un crack mundial".

Sobre el momento del que más se arrepientes y del que está mas orgulloso: "Que me arrepienta, de nada. No me arrepiento de nada. Y de lo que más orgulloso estoy es de haber ganado en el Real Madrid".

"¿Mejor regateador? Neymar y para de contar"

Benzema tiene claro quiénes son sus jugadores favoritos. Le hubiese gustado jugar con "Ronaldo Nazario y Zidane", los mejores defensas a los que se ha enfrentado son "Ramos y Varane" -en los entrenamientos-, y el mejor regateador le parece Neymar. "Y para de contar", añade.

