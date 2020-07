Illa, a Vox: "Acordamos todos hacer un homenaje a los fallecidos, vinieron todos los partidos menos el suyo"

El ministro Salvador Illa ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, donde los portavoces de los distintos grupos parlamentarios plantean sus preguntas al encargado del ministerio que ha gestionado la pandemia. Como viene siendo habitual, la ultraderecha de Vox ha querido marcar la agenda con una intervención en la que culpa de los rebrotes a la llegada de inmigrantes a nuestras costas y, de nuevo, ha sacado la bandera del 8M para situar el inicio de la pandemia.

Después, Rocio de Meer, diputada de Vox, ha querido sacar a relucir el "poco" respecto del Gobierno respecto a los fallecidos por coronavirus, a lo que Salvador Illa ha contestado con firmeza: “Respecto a los fallecidos y al respeto que merecen al Gobierno, pues mire, acordamos todos hacer un homenaje a las personas fallecidas. Fue presidido por los reyes, asistieron todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos, excepto el suyo. Era un buen momento de manifestar respeto a los fallecidos y fue un acto emocionante. Y vinieron representantes internacionales muy relevantes. Todos juntos, porque todos respetamos a los muertos. Todos. ¿Usted se cree que yo no respeto a los fallecidos? Todos nos juntamos ese día allí. Me hubiera gustado que usted estuviera. Y su partido."

Después ha continuado: "Sobre la agenda ideológica, yo sólo le digo una cosa: es usted la que me ha parecido que quiere dejar a inmigrantes y feminismo fuera de todo esto. Esto no va de ideología, esto es una pandemia y se combate con criterios médicos y de salud pública. Y lo solucionamos en el mundo y lo solucionamos para todo el mundo, también para los inmigrantes que vienen a nuestro país buscando mejores oportunidades de vida muchas veces, o no lo solucionaremos. Esto no va de egoísmo. Esto no va de que esto lo soluciono en mi territorio, en mi municipio, en mi casa. No va de esto. Una pandemia es lo más alejado de esto. Es lo que pone de manifiesto que estos enfoques no pueden funcionar en un tema de salud pública. Hemos de curarnos todos juntos y todo el mundo. También África. Esto es así”.

Salvador Illa informa de 412 brotes activos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que las autoridades sanitarias tienen registrados en estos momentos hasta 412 brotes activos de COVID-19, 51 más que los notificados el martes, con un total de 4.870 casos asociados, el 70% de ellos en Cataluña y Aragón. Desde la entrada a la 'nueva normalidad', se han producido 527 brotes con 6.960 positivos.

Según ha informado el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo, la mayoría de los brotes se deben al ámbito social. En este sentido, Illa ha advertido del aumento de los casos relacionados con fiestas particulares y ocio nocturno. Por ello, ha recordado la "importancia de seguir todas las recomendaciones sanitarias y mantener la prudencia en todos los entornos".

VÍDEO | Salvador Illa informa sobre los brotes activos de Coronavirus en España: 412 activos con 4.870 casos



Sigue la comparecencia en directo: https://t.co/0FHiDMfk4j pic.twitter.com/cuxQczjZXQ — Cadena SER (@La_SER) July 30, 2020

Por otra parte, ha querido hablar de los cuatro motivos por los que los datos de marzo no se pueden comparar con los de ahora:

VÍDEO | ¿Por qué el escenario actual es distinto al de marzo y abril? Salvador Illa resume en 4 puntos sus razones

1. Se hacen más test

2. Afecta a personas más jóvenes

3. Pocos casos que requieren hospitalización

4. La cifra de fallecidos es mucho menorhttps://t.co/0FHiDMfk4j pic.twitter.com/gZjbagkl2E — Cadena SER (@La_SER) July 30, 2020

1. Se hacen más test

2. Afecta a personas más jóvenes

3. Pocos casos que requieren hospitalización

4.La cifra de fallecidos es mucho menor