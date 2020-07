De Laurentiis: "Espero que en Barcelona no pase nada, si no se desatará el infierno"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, se ha mostrado muy crítico con la decisión de jugar el partido contra el Barcelona en el Camp Nou independientemente de los rebrotres de coronavirus. En una entrevista a 'Sky Sport' declaraba que: “En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo. Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, ‘se desatará el infierno”.

También se pronunció sobre el fichaje de Victor Osimhe: es un jugador al que llevamos tiempo siguiendo. Lo quería Gattuso y lo quería Giuntoli, que me convencieron para hacer este sacrificio de 70 millones, más 10 de bonus". Sobre el futuro de Milik asegura que: “He intentado varias veces renovarle el contrato, pero si nunca me contesta entiendo que ya no quiere quedarse. Lo venderemos al que ofrezca más. Si no, se quedará aquí y es probable que no estará en los planes del entrenador”.

Sobre Koulibaly ha reconocido que el futuro del jugador es muy incierto: “Me daría pena separarnos, pero llega un momento en el que es inevitable. Veremos: hoy por hoy nadie ha ofrecido los 90 millones y el jugador tampoco me ha dicho nada”.