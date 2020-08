David Luiz será indemnizado por el uso de su imagen sin autorización con fines publicitarios

David Luiz, central brasileño del Arsenal, será indemnizado por la empresa Wemake Construcciones después de que esta utilizara la imagen del futbolista sin autorización con fines publicitarios. Según medios brasileños, la constructora decidió emplear una foto donde se ve a David Luiz llorando después de perder la semifinal contra Alemania por 7-1 en el Mundial de Brasil 2014. La captura iba acompañada del mensaje: "Cuando contratas a aficionados para que cuiden el sueño de tu familia, es casi de 7 a 1".

La indemnización, que rondará en torno a los 5.000 euros, no fue aprobada en primera instancia porque la justicia entendió que no había abuso en la publicidad. Pero Luiz apeló y los jueces reconocieron que la campaña se resolvió sin el consentimiento del futbolista.

Seis años después, en la página web oficial del Benfica, David Luiz rememoró aquella noche en el Estadio de Maracaná recordada por muchos. "Después del 7-1 con Alemania muchos se escondieron, no dieron la cara, no quisieron asumir la responsabilidad, y llevé la carga yo solo durante mucho tiempo. La gente me recordaba todo el tiempo lo que hice en la Copa del Mundo, pero después borras todo".