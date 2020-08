La denuncia de un médico: "Estamos agotados psicológicamente y necesitamos duplicar el personal"

Los sanitarios de atención primaria han estado al frente de la pandemia de coronavirus desde que se detectaron los primeros casos en nuestro país. A pesar del colapso en los servicios de atención telefónica que sufrieron los centros de salud durante las semanas más duras de la crisis sanitaria, los profesionales han estado al pie del cañón haciendo diagnósticos, realizando pruebas PCR, llevando el seguimiento de pacientes infectados o elaborando estudios de convivientes próximos.

Sin embargo, la sensación generalizada de los médicos es de agotamiento y temor frente a la segunda oleada de coronavirus. "Tenemos miedo, estamos psicológicamente agotados y con el personal muy disminuido", relata el doctor Javier Huerta, que atiende una consulta en un centro de salud situado en el barrio madrileño de Delicias.

El médico denuncia las condiciones laborales que tienen soportar en el punto medio de la crisis sanitaria como la reducción de personal debido a bajas y vacaciones de verano que asegura no se han cubierto con personal interino. "No se puede sostener la situación y no entendemos la falta de previsión", lamenta Huerta, a la vez que critica la falta de amparo al personal sanitario. "Se ha terminado el decreto 19/2020 que regulaba en nuestra profesión la situación de enfermedad común asimilable a accidente de trabajo a efectos económicos", explica el doctor.

"Estamos sin ninguna cobertura, esto quiere decir que cualquier médico que se infecte, y nos vamos a infectar en la segunda oleada de coronavirus, no va a ser considerado como enfermedad profesional y es algo que no nos merecemos después del sobresfuerzo de estos meses y el que queda", añade resignado.

¿Cómo afrontará la atención primaria la segunda ola?

La segunda oleada llegará en septiembre según los epidemiólogos y la atención primaria se verá comprometida si no se atajan los problemas que se han evidenciado durante la pandemia de invierno. "No sé cómo la afrontaremos, tengo mis dudas en todo, empezando por el material de protección que no sé si vamos a tener suficiente y recursos humanos", señala Huerta.

El médico asegura que no ha habido refuerzos: "si reforzar llamamos a contratar profesionales que estaban haciendo antes de la pandemia un día a la semana y ahora hacen cinco, eso es lo único". Además, insiste en que muchos sanitarios continúan de baja y no se han cubierto sus vacantes.

En este sentido, Huerta pide a la administración que se duplique el personal sanitario en los centros de atención primaria para estar preparados para afrontar el segundo golpe de la enfermedad. "Necesitamos duplicar personal como mínimo y eso se debe hacer con contratos dignos. Necesitamos mejorar las condiciones laborales", asevera.

Pide colaboración ciudadana

Además, cree que es fundamental concienciar a la gente de que los sistemas sanitarios están al borde del colapso y que tengan paciencia. "Necesitamos que la población nos ayude, que colabore, que tengan paciencia y que entiendan que habrá que tomar medidas para reducir la asistencia", señala Huerta, que asegura que "muchas personas acuden a la puerta de la consulta de forma agresiva" para ser atendidas.

"Cuando les decimos que no acudan a un centro no es que no queramos trabajar, sino que los centros de salud son un punto importante de riesgo y en muchos no se han podido establecer circuitos separados de atención a personas con sospecha de covid y personas sin", explica el médico, que reconoce que veía venir la segunda oleada y le preocupa especialmente el comportamiento ciudadano.